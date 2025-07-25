Fransa'nın kararı deprem yarattı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

Fransa, eylül ayında Filistin'i tanıyacağını duyurarak Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında Filistin'i devlet olarak tanıyan 148 ülkenin arasına girdi.

Macron: Filistin devletini tanıyacağız Haberi Görüntüle

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Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ve dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olan Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını duyurması, küresel siyasi dengelerde önemli bir eşik.

Fransa'nın kararına en sert tepki İsrail'den gelirken, İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği 1967 sınırlarında Filistin devletini "topraklarımızda hayali bir düzenleme" şeklinde niteleyerek Fransa'yı şu sözlerle tehdit etti:

"Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail'in güvenliğini Fransa sağlayamaz. Umalım da bunu Paris sokaklarında başarabilsin."

Fransa'nın kararına Trump yönetimi de tepkili. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "şiddetle reddettiklerini" açıkladı.

2023'ten bu yana hangi ülkeler Filistin'i tanıdı? Fransa, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan ve İsrail'in saldırılarıyla bir insanlık dramına dönüşen Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Filistin'i tanıyan altıncı ülke. 28 Mayıs 2024'te İspanya, İrlanda ve Norveç; Filistin'i resmen tanımıştı. 4 Haziran 2024'te Slovenya, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu. 21 Haziran 2024'te de Ermenistan Filistin'i tanıdı. Tüm bu ülkeler, 1967 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sınırları ve iki devletli çözümü savunuyor. Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde Yaser Arafat tarafından ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında. BM'ye üye 44 ülke ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Bunlar arasında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama, Kamerun gibi ülkeler var.

Tanıyan ülkeler hangileri? İşte tanıyan ülkeler: Ürdün

Bahreyn

Endonezya

Irak

Kuveyt

Libya

Malezya

Mauritania

Morocco

Somalia

Tunisia

Türkiye

Yemen

Afganistan

Bangladeş

Küba

Ürdün

Madagaskar

Malta

Nikaragua

Pakistan

Katar

Suudi Arabistan

BAE

Sırbistan

Zambiya

Arnavutluk

Bruney

Djibouti

Mauritius

Sudan

Güney Kıbrıs

Çekya

Slovakya

Mısır

The Gambia

Hindistan

Nijerya

Seychelles

Sri Lanka

Namibia

Rusya

Belarus

Ukrayna

Vietnam

Çin

Burkina Faso

Comoros

Gine

Guinea-Bissau

Kamboçya

Mali

Moğolistan

Senegal

Macaristan

Cape Verde

Kuzey Kore

Nijer

Romanya

Tanzanya

Bulgaristan

Maldivler

Gana

Togo

Zimbabve

Çad

Laos

Sierra Leone

Uganda

Kongo Cumhuriyeti

Angola

Mozambik

São Tomé and Príncipe

Gabon

Umman

Polonya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Botswana

Nepal

Burundi

Orta Afrika Cumhuriyeti

Bhutan

Ruanda

Etiyopya

Iran

Benin

Kenya

Equatorial Guinea May

Vanuatu

Filipinler

Eswatini

Kazakistan

Azerbaycan

Türkmenistan

Gürcistan

Bosna Hersek

Tacikistan

Özbekistan

Papua Yeni Gine

Güney Afrika

Kırgızistan

Malawi

Doğu Timor

Paraguay

Karadağ

Kosta Rica

Lübnan

Fildişi Sahilleri

Venezuela

Dominik Cumhuriyeti

Brezilya

Arjantin

Bolivya

Ecuador

Şili

Guyana

Peru

Surinam

Uruguay

Lesotho

Güney Sudan

Suriye

Liberia

El Salvador

Honduras

Saint Vincent andtheGrenadines

Belize

Dominica

Antigua and Barbuda

Grenada

Izlanda

Tayland

Guatemala

Haiti

İsveç

Saint Lucia

Saint Kitts and Nevis

Trinidad and Tobago

İrlanda

Norveç

İspanya

Slovenya

Ermenistan

Fransa