Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'nın kararı deprem yarattı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor? | Dış Haberler

        Fransa'nın kararı deprem yarattı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

        Fransa'nın Filistin'i tanıma kararı alması, küresel siyasi dengeler içinde kritik bir değişim yarattı. 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in bombardımanına tutulan Gazze'deki insani dram, bu süreçte İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya ve Ermenistan'ın da Filistin'i tanımasına yol açmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa, eylül ayında Filistin'i tanıyacağını duyurarak Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında Filistin'i devlet olarak tanıyan 148 ülkenin arasına girdi.

        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Haberi Görüntüle

        Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ve dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olan Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını duyurması, küresel siyasi dengelerde önemli bir eşik.

        Fransa'nın kararına en sert tepki İsrail'den gelirken, İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz" dedi.

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği 1967 sınırlarında Filistin devletini "topraklarımızda hayali bir düzenleme" şeklinde niteleyerek Fransa'yı şu sözlerle tehdit etti:

        "Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail'in güvenliğini Fransa sağlayamaz. Umalım da bunu Paris sokaklarında başarabilsin."

        Fransa'nın kararına Trump yönetimi de tepkili. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "şiddetle reddettiklerini" açıkladı.

        2023'ten bu yana hangi ülkeler Filistin'i tanıdı?

        Fransa, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan ve İsrail'in saldırılarıyla bir insanlık dramına dönüşen Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Filistin'i tanıyan altıncı ülke.

        28 Mayıs 2024'te İspanya, İrlanda ve Norveç; Filistin'i resmen tanımıştı.

        4 Haziran 2024'te Slovenya, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.

        21 Haziran 2024'te de Ermenistan Filistin'i tanıdı.

        Tüm bu ülkeler, 1967 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sınırları ve iki devletli çözümü savunuyor.

        Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde Yaser Arafat tarafından ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında.

        BM'ye üye 44 ülke ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Bunlar arasında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama, Kamerun gibi ülkeler var.

        Tanıyan ülkeler hangileri?

        İşte tanıyan ülkeler:

        • Ürdün
        • Bahreyn
        • Endonezya
        • Irak
        • Kuveyt
        • Libya
        • Malezya
        • Mauritania
        • Morocco
        • Somalia
        • Tunisia
        • Türkiye
        • Yemen
        • Afganistan
        • Bangladeş
        • Küba
        • Ürdün
        • Madagaskar
        • Malta
        • Nikaragua
        • Pakistan
        • Katar
        • Suudi Arabistan
        • BAE
        • Sırbistan
        • Zambiya
        • Arnavutluk
        • Bruney
        • Djibouti
        • Mauritius
        • Sudan
        • Güney Kıbrıs
        • Çekya
        • Slovakya
        • Mısır
        • The Gambia
        • Hindistan
        • Nijerya
        • Seychelles
        • Sri Lanka
        • Namibia
        • Rusya
        • Belarus
        • Ukrayna
        • Vietnam
        • Çin
        • Burkina Faso
        • Comoros
        • Gine
        • Guinea-Bissau
        • Kamboçya
        • Mali
        • Moğolistan
        • Senegal
        • Macaristan
        • Cape Verde
        • Kuzey Kore
        • Nijer
        • Romanya
        • Tanzanya
        • Bulgaristan
        • Maldivler
        • Gana
        • Togo
        • Zimbabve
        • Çad
        • Laos
        • Sierra Leone
        • Uganda
        • Kongo Cumhuriyeti
        • Angola
        • Mozambik
        • São Tomé and Príncipe
        • Gabon
        • Umman
        • Polonya
        • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
        • Botswana
        • Nepal
        • Burundi
        • Orta Afrika Cumhuriyeti
        • Bhutan
        • Ruanda
        • Etiyopya
        • Iran
        • Benin
        • Kenya
        • Equatorial Guinea May
        • Vanuatu
        • Filipinler
        • Eswatini
        • Kazakistan
        • Azerbaycan
        • Türkmenistan
        • Gürcistan
        • Bosna Hersek
        • Tacikistan
        • Özbekistan
        • Papua Yeni Gine
        • Güney Afrika
        • Kırgızistan
        • Malawi
        • Doğu Timor
        • Paraguay
        • Karadağ
        • Kosta Rica
        • Lübnan
        • Fildişi Sahilleri
        • Venezuela
        • Dominik Cumhuriyeti
        • Brezilya
        • Arjantin
        • Bolivya
        • Ecuador
        • Şili
        • Guyana
        • Peru
        • Surinam
        • Uruguay
        • Lesotho
        • Güney Sudan
        • Suriye
        • Liberia
        • El Salvador
        • Honduras
        • Saint Vincent andtheGrenadines
        • Belize
        • Dominica
        • Antigua and Barbuda
        • Grenada
        • Izlanda
        • Tayland
        • Guatemala
        • Haiti
        • İsveç
        • Saint Lucia
        • Saint Kitts and Nevis
        • Trinidad and Tobago
        • İrlanda
        • Norveç
        • İspanya
        • Slovenya
        • Ermenistan
        • Fransa
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Nemistan!
        Nemistan!
        Habertürk Anasayfa