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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Hollandalı 32,1, Türk 43,1 saat çalışıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Hollandalı 32,1, Türk 43,1 saat çalışıyor

        Türkiye Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında en çok çalışan ülke rekoruna sahip bulunuyor. Hollanda'da haftada 32,1 saat çalışılırken Türkiye'de haftalık ortalama çalışma süresi 43,1 saate ulaşıyor. Yarı zamanlı çalışanlar hariç tutulduğunda tam zamanlı çalışanların haftalık çalışma süresi Avrupa ülkelerinde ortalama 38,8 saat olurken, Türkiye'de 46,2 saati buluyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 31.07.2025 - 07:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:06
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        Avrupa'da en çok çalışan ülkeyiz
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        İş yaşam dengesinin sağlanması için tüm dünyada çalışma saatleri giderek kısalıyor. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede haftada 4 gün çalışma uygulaması yaygınlaşıyor. Haftalık yasal çalışma süreleri de giderek azalıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) verilerine göre, Avrupa Birliği’nde (AB) 2024 yılında 20 – 64 yaş aralığındaki çalışanlar tam zamanlı ve yarı zamanlı ana işlerinde haftada ortalama 36 saat çalıştılar. AB ülkeleri arasında Hollanda en kısa çalışma süresine (haftada 32,1 saat) sahip ülke olurken, onu 33,9 saat ile Avusturya, Almanya ve Danimarka izledi.

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        AB ülkelerinde en uzun çalışma süresi haftalık 39,8 saat ile Yunanistan’da oldu. Bu ülkeyi 39 saatle Bulgaristan, 38,9 saat ile Romanya izledi.

        AB’ye aday ülkeler grubunda yer alan Türkiye 43,1 saat ile Avrupa’da en uzun çalışma süresine sahip ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’ye en yakın ülke ise 41,3 saat ile bir diğer aday ülke Sırbistan oldu.

        Avrupa Birliği’nde 2024 yılında çalışanların yüzde 37,3’ü haftada ortalama 40 ila 44,5 saat çalışırken, yalnızca yüzde 7,2’si ana işte haftada 20 saatten az çalıştı. İrlanda, Finlandiya, Belçika, Fransa ve Danimarka’da ise çalışanların en büyük bölümü haftada ortalama 35 – 35,9 saat aralığında çalışıyor.

        Haftada 45 saatin üzerinde çalışanların oranı AB’de ortalama yüzde 10 civarında kalırken, Türkiye’de çalışanların yarıdan fazlası haftada 45 saat ve üzerinde çalışıyor.

        ERKEKLERDE TAM ZAMANLI ÇALIŞMA SÜRESİ DAHA UZUN

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        Avrupa Birliği’nde geçen yıl ana işte tam zamanlı çalışma süresi haftada 38,8 saat olarak gerçekleşti. Bu süre erkeklerde 39,6 saat, kadınlarda 37,7 saat olarak ölçüldü.

        AB ülkeleri içinde tam zamanlı çalışma süresi 41,1 saat ile en uzun Yunanistan’da görülürken, en kısa tam zamanlı çalışma ise 37,2 saat ile Finlandiya’da oldu.

        AB üyesi ve aday ülkeler arasında ise Türkiye tam zamanlı çalışmada 46,2 saat ile açık ara en uzun süre çalışan ülke oldu. Türkiye’nin ardından 42,3 saat ile AB’ye aday ülkelerden Sırbistan geldi. Türkiye’de haftalık çalışma süresi 2008 yılında 52,9 saat idi. O tarihten bu yana haftalık çalışma süresi AB’ye paralel azalmakla birlikte rekor sürekli Türkiye’de oldu.

        Ana işte yarı zamanlı çalışma süresi AB genelinde ortalama 21,4 saat olarak gerçekleşti. Yarı zamanlı çalışma süresi 25 saat ile en uzun İsviçre’de görüldü. Türkiye ise haftalık yarı zamanlı çalışma süresi bakımından Avrupa genelinde 16,9 saat ile en kısa çalışma süresine sahip ülke oldu. Veriler, Türkiye’de yarı zamanlı çalışarak geçimini sürdürme imkanının olmadığını gösteriyor.

        AB’DE YARI ZAMANLI İSTİHDAM AZALIYOR

        Yarı zamanlı istihdamın toplam istihdama oranı Avrupa Birliği’nde sürekli gerileme kaydediyor. 2014 yılında yüzde 28,6 olan yarı zamanlı çalışan AB dışından gelen göçmenlerin oranı 2024 yılında yüzde 22,2’ye geriledi.

        Başka bir AB üyesi ülkede yarı zamanlı çalışanların oranı aynı dönemde yüzde 24,7’den yüzde 20,8’e, kendi ülkesinde yarı zamanlı çalışan AB üyesi vatandaşların oranı da yüzde 17,6’dan yüzde 16,6’ya düştü.

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        #AB
        #Eurostat
        #haftalık çalışma süresi
        #tam zamanlı çalışma
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