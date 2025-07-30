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        Haberler Gündem Güncel Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor | Son dakika haberleri

        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor

        Ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor, kül oluyor. Aynı zamanda yangınlardan çıkan duman, ozon tabakasına da zarar veriyor. Prof. Dr. Mustafa Öztürk uyarıyor... Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 30.07.2025 - 17:09 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:09
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        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
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        Dün, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün aşırı sıcaklara dair bir diğer uyarısını daha gündeme getirmiştim. Öztürk, kavurucu sıcakların kötü ozon kirliliğine neden olduğunu ve bunun da insan sağlığına zarar verdiğini açıklamıştı.

        Prof. Öztürk’ün orman yangınlarına dair ciddi bir uyarısı daha var. Şöyle ki; Öztürk, orman yangınlarının iyi ozon tabakasını incelttiğini ve bunun da ciddi bir risk olduğunu söylüyor:

        * Orman yangınlarından çıkan dumanlar dünyayı güneşin zararlı ultraviyole (UV) radyasyonundan koruyan koruyucu ozon tabakasını aşındıran kimyasal reaksiyonları tetikleyebileceğini ortaya koydu.

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        * Yangınlar, Avustralya, Yeni Zelanda ve Afrika ile Güney Amerika'nın bazı bölgelerini kapsayan bölgelerde stratosferindeki toplam ozon tabakasının yüzde 3-5 oranında incelmesine katkıda bulunmuş.

        * Duman yüklü girdap (SCV) orman yangını dumanını orta stratosfere taşıyarak 35 kilometreye kadar irtifalara ulaşan güçlü, duman yüklü bir girdaptır.

        * Küresel ısınmanın yol açtığı orman yangınlarının artan sıklığı ve yoğunluğuyla birlikte, SCV'lerin oluşumu ve stratosfer üzerindeki etkileri daha yaygın hale gelerek ozon tabakası için bir tehdit oluşturabilir.

        * Ozon tabakasının UV radyasyonunu filtrelemedeki rolü, Dünya'daki tüm yaşam formlarının korunması için hayati önem taşır.

        Bir tehlike daha: Kötü ozon kirliliği
        Bir tehlike daha: Kötü ozon kirliliği

        Fotoğraf:AA

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