Fenerbahçe, Skriniar transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe'de Milan Skriniar belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, PSG ve oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Milan Skriniar'ın bugün İstanbul'a gelecek
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Milan Skriniar'a kavuşuyor.
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L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon euro'ya bitirdi.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek.
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UÇAKTAN PAYLAŞIM GELDİ!
Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından uçaktan fotoğraf paylaştı.
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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