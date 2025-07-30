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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özel: Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız | Son dakika haberleri

        Özel: Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerinin Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını söyleyerek, "CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak, gerekli isimleri 10 arkadaşımızı görevlendirip bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız" dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Meclis'te kurulması planlanan Terörsüz Türkiye komisyonu hakkında, "Meclis, gündemine hakimdir. Atılması gereken adımlarla ilgili, yapılması gereken kanun düzenlemeleri TBMM'nin takdirinde olan hususlardır. Yapılması gereken mevzuat düzenlemesi varsa bu noktada biz gerekli teknik desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:13
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        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

        DHA'nın haberine göre ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, TBMM'de kurulması planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alacaklarını açıkladı.

        Özel, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Grup Başkanvekilimiz Murat Emir'i telefonla arayarak meclisin çağrısıyla kurulan bu komisyonda benimsendiğini kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını bu kapsamda beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını bunun iletişimini yapabileceğini söylemiş. Sayın Murat Emir bana söyledi ben de size aktarıyorum. CHP nitelikli çoğunlukla 50 kişilik komisyonda 26 'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı buluyordu. Nitelikli çoğunlukla meclis bunun usul ve esaslarını belirler. Karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri 10 arkadaşımızı görevlendirip bildireceğiz.Bu komisyonda görev yapacağız " diye konuştu.

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        BAKAN TUNÇ: GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, sürece kolay gelinmediğini, bunun Türkiye tarihi ve Türk halkı için önemli bir aşama olduğunu söyledi.

        TBMM'de kurulacak komisyonun önemli olduğunun altını çizen Tunç, "Milletvekillerimizin görüşleri doğrultusunda sürecin şekillenmesi ve devamlılığı, oradan çıkacak kararlar doğrultusunda yürütmenin alacağı kararlar ve uygulamalar önem arz ediyor. Terör belasından kurtulmak Türkiye için tarihi öneme sahip. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Türkiye eğer terör belası olmasaydı, bugün ekonomisi çok daha güçlü, milletin refahı çok daha gelişmiş, teknolojiyi çoktan yakalamış bir ülke olurdu." değerlendirmelerinde bulundu.

        Tunç, bölücü terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini anımsatarak "Bundan sonraki süreç önemli. Özellikle silah bırakmanın izlenmesi, bu sürecin kalıcı olması önemli. Bu anlamda kalıcı olması için devletin tüm kurumları tam bir koordinasyon içerisinde, hassas bir şekilde bu süreci izliyorlar. Kurumlar arasında koordinasyon olmazsa, bu başarı olmaz. Başta Milli İstihbarat Teşkilatımız, Adalet Bakanlığı, Dışişleri, Milli Savunma tam bir koordinasyon içerisinde bu mesele değerlendiriliyor ve atılması gereken adımlar atılıyor." diye konuştu.

        "KANUN DÜZENLEMELERİ TBMM'NİN TAKDİRİNDE"

        "Terör örgütünün fesih kararı ve silahları bırakması bir pazarlığın sonucu değil." diyen Tunç, şunları kaydetti: "Devlet böyle bir pazarlığa girmez. Bunun bir 'al, ver' süreci olmadığını hep söyledik. 'Bunun karşılığında şunlar yapılacaktır' diye bir husus söz konusu değil. Bugüne kadar yapılanları hep milletimiz için yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı ortaklarının ve TBMM'nin milletin aleyhine bir adım atmayacağını milletimiz çok iyi bilir. Hukuk devletinin gerekleri neyse, Anayasamız, kanunlarımız, mevzuatımız neyi gerektiriyorsa, o yapılır. TBMM'de kurulacak olan komisyon çalışmalarına başladığında orada görüşler dile getirilecektir. Meclis, gündemine hakimdir. Atılması gereken adımlarla ilgili, yapılması gereken kanun düzenlemeleri TBMM'nin takdirinde olan hususlardır. Yapılması gereken mevzuat düzenlemesi varsa bu noktada biz gerekli teknik desteği vermeye hazırız."

        MHP 4 İSMİ AÇIKLADI

        MHP, Meclis'te Terörsüz Türkiye hedefi için kurulacak Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na göndereceği 4 ismi belirledi. Buna göre komisyonda; Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Komisyonu Üyesi Muhammet Levent Bülbül, Adalet Komisyonu Üyesi Halil Öztürk ve Adalet Komisyonu Üyesi Yücel Bulut yer alacak.

        AK Parti de komisyon için görevlendirilecek 21 üyeyi henüz açıklamadı. İYİ Parti de komisyonda yer almayacaklarını duyurdu.

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