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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'a geliyor!

        Galatasaray camiasının aylardır beklediği Victor Osimhen, İstanbul'a geliyor. Nijeryalı golcüyü taşıyan özel uçağın bu akşam Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı öğrenildi. Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçecek olan 27 yaşındaki futbolcu için cumartesi günü RAMS Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:38
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          Galatasaray'da aylar süren Osimhen bekleyişi sona eriyor, sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldızına kavuşuyor...

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          Sarı-kırmızılı yönetimin uzun uğraşlar sonucu transferini noktaladığı Victor Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Osimhen, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile birlikte Almanya'dan kalkacak özel uçakla İstanbul'a gelecek.

        • 3

          Yıldız golcüyü taşıyan özel uçağın saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

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          Osimhen, perşembe sabah saatlerinde ise Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

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          OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

          Bu arada Osimhen, transfer ateşini sosyal medyada yaktı. Nijeryalı futbolcu, dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabından Galatasaray için paylaşımda bulundu.

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          27 yaşındaki santrforun paylaşımı sarı-kırmızılılara büyük heyecan yaşattı.

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          Sarı kırmızılılar, 2 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak Lazio hazırlık maçında Osimhen için özel bir “hoş geldin töreni” organize etmeye hazırlanıyor.

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          RAMS Park’ta yapılacak karşılaşma öncesinde ya da devre arasında yıldız oyuncunun taraftarla buluşturulması gündemde.

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          75+5 MİLYON EURO ÖDENECEK

          Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye toplamda 75+5 milyon Euro ödeyecek.

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          75 milyon Euro'nun 40 milyonunu peşin, 35 milyonunu ise 2026 yılı sonuna kadar İtalyan kulübüne ödemeyi taahhüt eden sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon Euro da bonus maddelerinden doğan bir bedel ödeyecek. Galatasaray ayrıca, Osimhen'in sonraki satışından elde edilen ücretin %10'unu da Napoli'ye ödeyecek.

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