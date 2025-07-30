Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında yeni gelişme: Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

BB’ye yönelik “yoksuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine yönelik kararını mahkemeye taşımıştı. İmamoğlu’nun “yürütmeyi durdurma” istemiyle açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti.

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Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

MAHKEME: ŞARTLAR GERÇEKLEŞMEDİ

İstanbul Üniversitesi, belgeleri ilettikten sonra İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz'da yürütmenin durdurulması talebini karara bağladı. İdare mahkemesinin kararında, “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında ‘idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler’ hükmüne yer verilmiştir. Yasa hükmünde öngörüldüğü üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için yukarıda aktarılan iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Dava dosyasının incelenmesinde, 2577 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 27. maddesinin 2. fıkrası ile aranılan şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.” Denilerek yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

Ayrıca, kararın İstanbul 5. İdare Mahkemesi nöbetçi başkan ve üyeler tarafından alındığı da belirtildi. 25 Temmuz'da verilen kararda, 7 gün içerisinde tarafların karara itiraz edilebileceği de belirtildi.