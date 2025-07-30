MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK, 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı tarafından MGK Bildirisi yayımlandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DEĞERLENDİRİLDİ

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MGK Bildirisi'nde, "Toplantıda; PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir. FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alınmış; ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır" denildi.

"SURİYE'YE VERİLEN DESTEK SÜRDÜRÜLECEK" Bildiride, Suriye'deki gelişmeler ve bölgede yaşanan olayların etkileri de göz önüne alınarak detaylıca görüşüldüğü belirtilerek, "Suriye hükumetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir" ifadelerine yer verildi. İSRAİL'İN DURDURULMASI İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri neticelerinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Halihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan orta doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen’in ardından İran’ı da hedef alan ve Gazze’deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Bildiride, toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı’ndaki tırmanma emarelerinden duyulan endişenin dile getirildiği; Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunun bir kez daha ifade edildiği vurgulandı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.