Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. FOMC üyeleri Michelle W. Bowman ve Christopher J. Waller daha önceki açıklamalarına paralel bir şekilde oylarını 25 baz puanlık indirime gitmekten yana kullandı.

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Böylece 1993 yılından bu yana ilk kez 1'den fazla üye alınan karara karşı oy kullanmış oldu.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

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Fed bir sonraki faiz kararını 17 Eylül'de açıklayacak.

"İLK YARIDA BÜYÜME YAVAŞLADI"

Fed tarafından yayımlanan karar metninde yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin yavaşladığı belirtildi. Açıklamada, net ihracattaki dalgalanmaların verileri etkilemeye devam ettiği, ancak istihdam piyasasının güçlü seyrini koruduğu belirtildi. İşsizlik oranının düşük seviyelerde kaldığına dikkat çekilirken, enflasyonun halen görece yüksek olduğu vurgulandı.

POWELL: EYLÜL İÇİN BİR KARAR ALMADIK Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell mevcut para politika duruşunun olası gelişmelere çabuk yanıt verebilmeye imkan sağlayan bir pozisyonda olduğunu söyledi. Powell Eylül ayındaki toplantıya dair henüz bir karar almadıklarını, verileri göz önünde bulundurarak karar vereceklerini belirtti. Powell, mevcut politika duruşunun enflasyon risklerine karşı koruma sağlamak için uygun olduğunu vurgulayarak, istihdam tarafındaki risklere de dikkat ettiklerini aktardı. "SİYASETLE MESAFE OLMASAYDI FAİZ ORANLARI SEÇİM KAZANMAK İÇİN KULLANILABİLİRDİ" Powell Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerinin bankanın bağımsızlığı için tehlike arz edip etmediği yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Bağımsız bir merkez bankasına sahip olmak kamuya yarar sağlayan bir kurumsal düzenleme olmuştur. Eğer kamu yararı sağlamaya devam ediyorsa saygı duyulmalıdır. Bağımsız bir merkez bankasına sahip olmak zorlu karaları veriler, değişen görünüme ve risk dengesine odaklanarak alma imkanını veriyor, politik faktörlere göre değil. Tüm gelişmiş ekonomilerde devletler bu kararların ve karar vericilerin doğrudan siyasi kontrolüne mesafe koymuştur. Bu mesafe olmasaydı örneğin faiz oranlarını seçim kazanmak için kullanmak cazip gelebilirdi. Bu yapmak istemediğimiz bir şey."