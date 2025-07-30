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        Haberler Dünya Almanya'dan orduya dev yatırım: Hedef Avrupa'nın en büyük ordusunu oluşturmak | Dış Haberler

        Almanya'dan orduya dev yatırım: Hedef Avrupa'nın en büyük ordusunu oluşturmak

        Almanya, 20 Eurofighter jeti, 3 bine kadar Boxer zırhlı aracı ve 3 bin 500 civarı Patria piyade savaş aracı da dahil olmak üzere milyarlarca avroluk bir satın alma dalgasına hazırlanıyor. Şansölye Merz'in planı, Almanya'nın Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması hedefinde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:05 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:05
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        Almanya'dan orduya dev yatırım
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        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurma amacıyla Alman ordusuna yatırım kararı aldı.

        Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin politikaları nedeniyle Avrupa'nın merkez siyaseti tarafından giderek öngörülemez bir müttefik olarak görülen ABD'ye bağımlılığı azaltmayı ve Avrupa'nın güvenliği için daha fazla sorumluluk almayı amaçlayan Merz, savunma harcamalarını Almanya'nın anayasal olarak belirlenmiş borç limitlerinden muaf tutmak için gereken parlamento desteğini alarak hükümetinin askeri revizyonu finanse etmesini sağladı.

        Almanya'nın düzenli savunma bütçesinin 2026 yılında, 2025 yılına göre 20 milyar artışla yaklaşık 83 milyar avroya yükselmesi öngörülüyor.

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        Kaynaklar, Eurofighter siparişinin tek başına 4 milyar ila 5 milyar avroya mal olmasının beklendiğini, KNDS ve Rheinmetall tarafından inşa edilen Boxer araçlarının ise 10 milyar avroya mal olacağının tahmin edildiğini söyledi.

        Patria araçlarının maliyeti ise yaklaşık 7 milyar avro olarak görülüyor.

        Kaynaklara göre, Boxer ve Patria platformlarının önümüzdeki 10 yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor.

        Savunma Bakanlığı'nın daha fazla IRIS-T hava savunma sistemi ve yüzlerce SkyRanger insansız hava aracı savunma platformu satın alma planlarını da ilerlettiğini belirten kaynaklar, bu satın almalara ilişkin mali ayrıntıların henüz kesinleşmediğini kaydetti.

        Merz, NATO'nun 2029 yılına kadar GSYH'nin yüzde 3,5'ini savunmaya harcama şeklindeki yeni kriterini karşılama sözü verdi.

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