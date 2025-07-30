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        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:59
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        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Yaralanan Aydoğdu ve Polat, tedavi altına alındı. Polis, şüpheli İ.H.K'yi gözaltına aldı.

        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

        Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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        ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da kentteki tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

        Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği kaydedildi.

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Başhekim Yardımcısı Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Polat'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın hastane koridorunda dolaştığı ve güvenlik görevlisi ile doktora saldırdığı anlar yer alıyor.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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