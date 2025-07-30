Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Milan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio müsabakasını takip etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti.

Milan Skriniar'ın İstanbul'a geldiği anlar, stadyumda da canlı yayınlandı.

Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelen taraftarlar, skorborddaki görüntülerin ardından Skriniar lehine tezahüratta bulundu.

🟡🔵 Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Škriniar, İstanbul'a geldi! 🛬 pic.twitter.com/XBBbjueNzS — HT Spor (@HTSpor) July 30, 2025

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.