Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için oyuncu ve PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Milan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio müsabakasını takip etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti.
Milan Skriniar'ın İstanbul'a geldiği anlar, stadyumda da canlı yayınlandı.
Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelen taraftarlar, skorborddaki görüntülerin ardından Skriniar lehine tezahüratta bulundu.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.