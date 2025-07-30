Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!

        Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için oyuncu ve PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        İSTANBUL'A GELDİ

        Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

        Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

        Pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Milan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio müsabakasını takip etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti.

        Milan Skriniar'ın İstanbul'a geldiği anlar, stadyumda da canlı yayınlandı.

        Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelen taraftarlar, skorborddaki görüntülerin ardından Skriniar lehine tezahüratta bulundu.

        FENERBAHÇE KARNESİ

        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Habertürk Anasayfa