Uğur Dündar: Doğup büyüdüğü ülkesine minnetini ifade eden Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına en az 120 milyon Euro (yaklaşık 5.7 milyar TL) girecek.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından sosyal medyada isim ve kimlik üzerinden başlayan tartışmalara duayen gazeteci Uğur Dündar çarpıcı bir paylaşımla yanıt verdi.

Dündar, "İşini en iyi yapan, vatanını en çok sevendir” sözüne de atıfla "Chobani'yi (Çobani) sıfırdan alıp dev bir dünya markası haline getiren, Atatürk'ün kulübü Fenerbahçe'ye sponsor olarak 120 milyon Euro veren, böylece doğup büyüdüğü ülkesine minnetini ifade eden Hamdi Ulukaya da büyük vatanseverdir. Gerisi lafügüzaftır" dedi.

Chobani Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, CFO'su Tarkan Gürkan, İletişim Direktörü Hatime Ulukaya, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın gönülden Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Koç, "Bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek anlaşmadır. Stadımıza ikinci defa isim sponsoru alıyoruz. Bu durum Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Bizim yaptığımız araştırmalara göre, Avrupa'da dahi en yüksek seviyede olan anlaşmalardan birisini yapıyoruz. Fenerbahçe ile Chobani sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için el sıkışıyor. Bu sadece bir ticaret anlaşması değil, bir hayale verilen sözdür. Bugün sadece stadımızın yeni ismini açıklamıyoruz. Fenerbahçe'nin her geçen gün büyüyen bir kulüp olduğu kararlılığının altını çiziyoruz. Fenerbahçe, global bir marka olma yolunda adım adım ilerliyor." açıklamasını yaptı.

İmza töreni öncesinde evden çıkarken eşiyle fotoğraf çektirdiğini kaydeden Ulukaya, "Eşimle 'Bugünden daha güzel bir gün olamaz.' dedik. Bugünün gururunu yaşıyorum. Ali Koç eğer bizi aramasaydı, bizi ikna etmeseydi, biz bugün burada olmazdık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sadece sponsoru olmadıklarını, yol arkadaşı olduklarını vurgulayan Ulukaya, şunları söyledi:

"Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Her zaman her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarım bu durum ülkemiz için güzel bir başlangıç olur. Bu sezon çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Beni Fenerbahçe'me, çocukluğuma, ülkeme böyle kucak açarak getirdiğiniz için minnettarım. Bu bir başlangıç. Olaya iki boyutlu bakmak lazım. Birisi sadece saha ve forma ismi değil. Daha geniş katılımcı bir birliktelik olacak. Anlaşma sırasında hiçbir zaman pazarlık yapmadık. Bunun yanında özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımızın, kızlarımızın eğitimi için her yıl 1 milyon dolar bağışlayacağız. Fenerbahçe, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Böyle bir marka, böyle bir takım, böyle bir oluşum kolay kolay bir araya gelmiyor. Biz Fenerbahçe'yle Türkiye'ye geldik. Henüz burada iş yapmıyoruz ama onu da başlatacağız. Fenerbahçe'yle olan birlikteliğimiz uzun ve kapsayıcı. Fenerbahçe'nin sponsorluk değeri bundan 2-3 sene sonra bu miktardan daha fazla olacaktır. Değer yükselirse ya o değeri veririz ya da başkasının bu değeri ödemesi halinde yardımcı oluruz."