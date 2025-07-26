Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı: 120 milyon Euro!

Fenerbahçe, Chobani firmasıyla yaptığı sponsorluk anlaşmasını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıkladı.

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TOPLAMDA 120 MİLYON EURO

Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına en az 120 milyon Euro (yaklaşık 5.7 milyar TL) girecek.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

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Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

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Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.… pic.twitter.com/XPthahETBe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 26, 2025