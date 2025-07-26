Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı: 120 milyon Euro! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı: 120 milyon Euro!

        Fenerbahçe, Chobani firmasıyla stadyum isim ve forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertlilerin kasasına senelik minimum 14 milyon Euro girecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Chobani firmasıyla yaptığı sponsorluk anlaşmasını resmen duyurdu.

        Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıkladı.

        TOPLAMDA 120 MİLYON EURO

        Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına en az 120 milyon Euro (yaklaşık 5.7 milyar TL) girecek.

        İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

        REKLAM

        Anlaşma detaylarına göre;

        2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

        2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        3 kentte orman yangını
        3 kentte orman yangını
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Habertürk Anasayfa