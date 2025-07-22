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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir? - İş-Yaşam Haberleri

        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?

        Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yaptığı sponsorluk anlaşması ile son haftalarda en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Peki Erzincan'dan yola çıkarak tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Hamdi Ulukaya kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 18:17 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:17
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        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
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        ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla yeniden Türkiye gündeminde.

        Erzincan doğumlu olan Ulukaya, iş dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

        ABD'de Kurulan ve Dünyaya Yayılan Marka: Chobani

        1972 yılında Erzincan'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 yılında ise New York'ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kurdu.

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        Türkçede 'çoban' anlamına gelen bu isim, Ulukaya'nın Anadolu'daki köklerine bir gönderme niteliği taşıyor. Şirketin büyümesiyle birlikte çalışanlara da ortaklık sunan Ulukaya, Chobani hisselerinin yüzde 10'unu çalışanlara devretti.

        Mültecilere Yönelik Girişimler

        Ulukaya, 2016 yılında kurduğu 'Tent Partnership for Refugees' adlı vakıf aracılığıyla küresel mülteci krizine özel sektörün katkı sunmasını amaçlıyor. Bugüne kadar 260'tan fazla şirketi mültecileri istihdam etmeye teşvik eden vakıf, 39 binden fazla mültecinin iş bulmasına katkı sağladı.

        Bu çalışmalarından dolayı Ulukaya, Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Savunucusu ilan edildi.

        Türkiye'deki Çalışmalar

        Ulukaya şirketini ABD'de kursa da Türkiye ile bağlarını sürdürdü. Ulukaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 milyon dolarlık kişisel bağış yaptı. Ayrıca, ABD'deki iş dünyasına yaptığı çağrılarla Turkish Philanthropy Funds aracılığıyla 100 milyon doları aşkın yardım toplanmasına öncülük etti.

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        2017 yılında kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ile Türkiye'deki genç girişimcilere yönelik eğitim, mentorluk ve uluslararası bağlantı imkânı sundu. Bugüne kadar 63 şehirden yüzlerce genç bu programa katıldı. Katılımcıların yüzde 70'i yurt dışına açılırken, yüzde 60'ı ilk girişimlerini kurdu ve toplamda 17 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Programın yüzde 54'ünü kadın girişimciler oluşturuyor.

        İki Ülke Arasında Ticaret Köprüsü

        Hamdi Ulukaya, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı olarak da görev yapıyor. Bu çerçevede, uzun süredir askıda olan Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) görüşmelerinin yeniden başlamasına katkıda bulunan Ulukaya'nın liderliğinde, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda enerji, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi sektörlerde iş birlikleri teşvik edildi.

        Fenerbahçe Sponsorluk Anlaşması

        Chobani'nin Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Ulukaya'nın Türkiye'ye ve spora olan ilgisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Aileden Fenerbahçeli olduğunu belirten Ulukaya, bu desteğin ticari bir hamleden ziyade kişisel bir bağlılıkla şekillendiğini ifade etti.

        Hamdi Ulukaya, gıda sektöründeki yatırımlarının yanı sıra toplumsal projelere verdiği destekle de kamuoyunda yer bulmaya devam ediyor.

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