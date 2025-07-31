Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyon için partiler, bugün saat 17.00'ye kadar belirledikleri üyelerin isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak. 21 isimle en fazla sandalyeye sahip parti olan AK Parti'de Grup Başkanvekili Abdullah Güler, belirledikleri isimleri açıkladı.

Güler açıklamasında şunları kaydetti: "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege Bölgesi'nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk.

Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. "

AK Parti'nin komisyon için belirlediği 21 milletvekili

DHA'da yer alan habere göre komisyon çalışmalarını en üst düzeyde destekleyeceklerini kaydeden Güler, komisyonun önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek, çalışma usul ve esaslarını belirleyeceğini ekledi.

"KOMİSYON YOĞUN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAK"

Güler, komisyonun çalışmasıyla ilgili, "Nihayetinde komisyonun çalışma süresi belli, inşallah Meclis açılıncaya kadar veya belki birkaç hafta gecikebilir. Kısa bir süre içerisinde çok hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Bunu da dikkate alarak komisyonda yapılacak çalışmalar nihayetinde bir teklif ve öneri haline getirilecek. Orası bir ihtisas veya kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon gibi çalışmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaca göre kanun teklifi önermeleri ve bu konularda hangi alanda nasıl çalışma yapılacağına dair öneriler çıkacak. Bu öneriler sonrasında yasa teklifi haline getirilerek ihtisas komisyonları ve Genel Kurul aşamasında çalışmalar yapılacak. Tabii idari düzenleme yönü de olabilir. Yönetmeliklerin, usul ve esasların değiştirilmesi gerekebilir çünkü komisyonumuz burada terör örgütünün silahını bırakması, tespiti ve silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi kapsamında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Devamında ise yapılacak komisyon çalışmaları içerisindeki sürece dair hususlar değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.

"NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU ARZU ETTİK"

Güler, komisyonda alınacak kararların nitelikli çoğunluk esasına dayanması ile ilgili, "Komisyonda değerlendirilecek. Tabii nitelikli çoğunluk olmasını biz de arzu ederiz. Çünkü komisyonun tüm bileşenlerinin ortaklaştığını, desteklemesini isteriz. Başından itibaren bir sorun yoktu. Biz bu komisyonun ilk kurulma aşamasındaki durumdan itibaren nitelikli çoğunluğu arzu ettik. Tüm parti gruplarının desteklediği önerileri hayata geçirmektir arzu edilen" dedi.