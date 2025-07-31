Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor

        TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor. 48 üyeden oluşacak komisyonla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, partisinin belirlediği 21 üyeyi açıkladı. CHP de belirlediği 10 ismi duyurdu. İşte şu ana kadar açıklanan isimler..

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyon için partiler, bugün saat 17.00'ye kadar belirledikleri üyelerin isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

        İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak. 21 isimle en fazla sandalyeye sahip parti olan AK Parti'de Grup Başkanvekili Abdullah Güler, belirledikleri isimleri açıkladı.

        Güler açıklamasında şunları kaydetti: "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege Bölgesi'nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk.

        Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. "

        AK Parti'nin komisyon için belirlediği 21 milletvekili
        AK Parti'nin komisyon için belirlediği 21 milletvekili

        DHA'da yer alan habere göre komisyon çalışmalarını en üst düzeyde destekleyeceklerini kaydeden Güler, komisyonun önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek, çalışma usul ve esaslarını belirleyeceğini ekledi.

        "KOMİSYON YOĞUN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAK"

        Güler, komisyonun çalışmasıyla ilgili, "Nihayetinde komisyonun çalışma süresi belli, inşallah Meclis açılıncaya kadar veya belki birkaç hafta gecikebilir. Kısa bir süre içerisinde çok hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Bunu da dikkate alarak komisyonda yapılacak çalışmalar nihayetinde bir teklif ve öneri haline getirilecek. Orası bir ihtisas veya kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon gibi çalışmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaca göre kanun teklifi önermeleri ve bu konularda hangi alanda nasıl çalışma yapılacağına dair öneriler çıkacak. Bu öneriler sonrasında yasa teklifi haline getirilerek ihtisas komisyonları ve Genel Kurul aşamasında çalışmalar yapılacak. Tabii idari düzenleme yönü de olabilir. Yönetmeliklerin, usul ve esasların değiştirilmesi gerekebilir çünkü komisyonumuz burada terör örgütünün silahını bırakması, tespiti ve silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi kapsamında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Devamında ise yapılacak komisyon çalışmaları içerisindeki sürece dair hususlar değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.

        "NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU ARZU ETTİK"

        Güler, komisyonda alınacak kararların nitelikli çoğunluk esasına dayanması ile ilgili, "Komisyonda değerlendirilecek. Tabii nitelikli çoğunluk olmasını biz de arzu ederiz. Çünkü komisyonun tüm bileşenlerinin ortaklaştığını, desteklemesini isteriz. Başından itibaren bir sorun yoktu. Biz bu komisyonun ilk kurulma aşamasındaki durumdan itibaren nitelikli çoğunluğu arzu ettik. Tüm parti gruplarının desteklediği önerileri hayata geçirmektir arzu edilen" dedi.

        "KOMİSYON BASINA KAPALI OLACAK"

        Güler, komisyonun basına açık olup olmamasına ilişkin ise "Komisyon basına kapalı olacak. Kendi özelinde bir çalışma yapacak. Bu ihtisas komisyonu gibi kanun teklifini görüştüğü bir alan değil. Orada yapılacak çalışmalar, ortaya konulacak değerlendirmeleri komisyon ele alacak. Mahrem alanda bilgiler alınacak, süreç izlenecek, kalıcı hale gelmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak. Kapalı bir çalışma sistemi uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

        CHP DE 10 ÜYENİN İSMİNİ AÇIKLADI

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de; "Toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir." açıklamasında bulundu.

        İşte CHP'nin belirlediği üyeler: "Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun."

        İŞTE ŞU ANA KADAR BELİRLENEN İSİMLER

        Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

        DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

        REKLAM

        Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.

        Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.

        Türkiye İşçi Parti de, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı üye olarak belirledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Habertürk Anasayfa