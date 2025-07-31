Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor. 48 üyeden oluşacak komisyonla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, partisinin belirlediği 21 üyeyi açıkladı. CHP de belirlediği 10 ismi duyurdu. İşte şu ana kadar açıklanan isimler..
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyon için partiler, bugün saat 17.00'ye kadar belirledikleri üyelerin isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.
İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak. 21 isimle en fazla sandalyeye sahip parti olan AK Parti'de Grup Başkanvekili Abdullah Güler, belirledikleri isimleri açıkladı.
Güler açıklamasında şunları kaydetti: "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege Bölgesi'nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk.
Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. "AK Parti'nin komisyon için belirlediği 21 milletvekili
DHA'da yer alan habere göre komisyon çalışmalarını en üst düzeyde destekleyeceklerini kaydeden Güler, komisyonun önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek, çalışma usul ve esaslarını belirleyeceğini ekledi.
"KOMİSYON YOĞUN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAK"
Güler, komisyonun çalışmasıyla ilgili, "Nihayetinde komisyonun çalışma süresi belli, inşallah Meclis açılıncaya kadar veya belki birkaç hafta gecikebilir. Kısa bir süre içerisinde çok hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Bunu da dikkate alarak komisyonda yapılacak çalışmalar nihayetinde bir teklif ve öneri haline getirilecek. Orası bir ihtisas veya kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon gibi çalışmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaca göre kanun teklifi önermeleri ve bu konularda hangi alanda nasıl çalışma yapılacağına dair öneriler çıkacak. Bu öneriler sonrasında yasa teklifi haline getirilerek ihtisas komisyonları ve Genel Kurul aşamasında çalışmalar yapılacak. Tabii idari düzenleme yönü de olabilir. Yönetmeliklerin, usul ve esasların değiştirilmesi gerekebilir çünkü komisyonumuz burada terör örgütünün silahını bırakması, tespiti ve silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi kapsamında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Devamında ise yapılacak komisyon çalışmaları içerisindeki sürece dair hususlar değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.
"NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU ARZU ETTİK"
Güler, komisyonda alınacak kararların nitelikli çoğunluk esasına dayanması ile ilgili, "Komisyonda değerlendirilecek. Tabii nitelikli çoğunluk olmasını biz de arzu ederiz. Çünkü komisyonun tüm bileşenlerinin ortaklaştığını, desteklemesini isteriz. Başından itibaren bir sorun yoktu. Biz bu komisyonun ilk kurulma aşamasındaki durumdan itibaren nitelikli çoğunluğu arzu ettik. Tüm parti gruplarının desteklediği önerileri hayata geçirmektir arzu edilen" dedi.
"KOMİSYON BASINA KAPALI OLACAK"
Güler, komisyonun basına açık olup olmamasına ilişkin ise "Komisyon basına kapalı olacak. Kendi özelinde bir çalışma yapacak. Bu ihtisas komisyonu gibi kanun teklifini görüştüğü bir alan değil. Orada yapılacak çalışmalar, ortaya konulacak değerlendirmeleri komisyon ele alacak. Mahrem alanda bilgiler alınacak, süreç izlenecek, kalıcı hale gelmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak. Kapalı bir çalışma sistemi uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
CHP DE 10 ÜYENİN İSMİNİ AÇIKLADI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de; "Toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir." açıklamasında bulundu.
İşte CHP'nin belirlediği üyeler: "Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun."
İŞTE ŞU ANA KADAR BELİRLENEN İSİMLER
Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.
DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.
Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.
Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.
Türkiye İşçi Parti de, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı üye olarak belirledi.