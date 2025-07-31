Gedson Fernandes resmen Spartak Moskova'da!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Benfica'dan 10 milyon Euro'ya kalan %50 hakkını alan siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızdan 20.7 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

BONUSLARLA 28 MİLYON EURO

Bonusların da bulunduğu anlaşmada Beşiktaş'ın geliri 28 milyon Euro'ya kadar ulaşabilecek.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiri şu şekilde:

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Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Beşiktaş'ta 131 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 16 asistlik performans gösterdi.