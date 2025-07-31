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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: AYM'den Tayfun Kahraman kararı | Son dakika haberleri

        AYM'den Tayfun Kahraman kararı

        Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi.

        Giriş: 31.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:22
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        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
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        Anayasa Mahkemesi, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın bireysel başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, başvuruda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar, 9’a karşı 5 üyenin oy çokluğuyla alındı.

        Mahkeme gerekçesinde, adil yargılama hakkı kapsamında değerlendirilen hakkaniyete uygun yargılama ilkesine vurgu yaptı. Gerekçede, Kahraman hakkında verilen mahkûmiyet kararlarında, başvurucuya yöneltilen suçlamalar ile olaylardaki şiddet eylemleri arasında illiyet bağının kurulamadığı ifade edildi. Bu ilişkinin, derece mahkemeleri tarafından da ortaya konulmadığına dikkat çekildi.

        Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılacak.

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        Kahraman’ın tahliye edilip edilmeyeceğine ise yerel mahkeme karar verecek.

        DAVA SÜRECİ

        Şehir plancısı Tayfun Kahraman, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarında Taksim Dayanışması adına aktif rol almıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022 tarihli kararıyla Kahraman’ı, aralarında Osman Kavala, Can Atalay ve Mine Özerden’in de bulunduğu diğer sanıklarla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklanmasına karar vermişti.

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022’de yerel mahkeme kararını onadı.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 28 Eylül 2023’te hükmü kesinleştirerek infaz sürecini başlattı.

        Anayasa Mahkemesi’nin verdiği son kararla birlikte, dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilecek. Bu süreçte Kahraman’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağına dair nihai karar, yeniden yargılamayı yürütecek mahkeme tarafından verilecek.

        TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

        Tayfun Kahraman, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezuniyeti sonrası aynı üniversitede kent planlama alanında yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yaptı.

        2006-2010 arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda sekreter üye görevinde bulundu, 2010-2019 arasında ise başkanlık yaptı. 2009-2014 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalıştı.

        Aynı zamanda 2014’ten bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doktor öğretim üyesi. Son yerel seçimlerden sonra 2019’da İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak atandı.

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