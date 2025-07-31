Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Osimhen videosundaki o detay!
Galatasaray'ın Victor Osimhen'i duyurduğu videodaki anlık bir görüntü, sarı-kırmızılıların Ederson transferini bitirdiği şeklinde yorumlandı.
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Galatasaray, aylardır uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız golcüyü İstanbul'a getirdi.
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Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun gelişiyle birlikte sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.
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İstanbul'dan kesitlerin yer aldığı bir videoyla Osimhen'i duyuran G.Saray'da, anlık bir görüntü ise dikkat çekti.
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EDERSON MU GELİYOR?
Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, Ederson'un dövmesiyle bağdaştırıldı.
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Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
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GARDI'DEN EDERSON YANITI!
Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.
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Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 40 maça çıktı ve 13 maçta gole izin vermedi. Buna karşın 54 gole engel olamadı.
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