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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de ev arkadaşı dehşet saçtı! Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü- HABERLER | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü

        İstanbul Kağıthane'de korkunç bir cinayet yaşandı! Gecekonduda yaşayan Ferhat O., mutfakta yumurta çırpan 45 yaşındaki arkadaşı Oktay Barbaros'u bıçakla boğazını kesip öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:38
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        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
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        Kağıthane’de bir gecekonduda yaşayan Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan arkadaşı Oktay Barbaros’u (45) bıçakla boğazını kesip öldürdü.

        Olaydan sonra kaçan Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.‘nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros’un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

        YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

        Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros’u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

        Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros’un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer yandan Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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