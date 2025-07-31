Zelenskiy'den Rusya'da rejim değişikliği çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Helsinki Nihai Senedi'nin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Helsinski+50 Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna lideri, Rusya'nın gerçek sınırlara sahip olmamak üzere, dilediği yerlere müdahale etmek istediğini ifade ederken, bu durumun II. Dünya Savaşı sonrası oluşan dünya düzeninin reddi olduğunu dile getirdi.

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Zelenskiy, Rusya'da rejim değişikliği çağrısında bulunarak "Eğer dünya, Rusya'da rejim değişikliği hedeflemiyorsa bu savaş bitse dahi Moskova'nın komşularını istikrarsızlaştırmaya devam edeceği anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın 'savaş makinesini' durdurmak gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın enerji gelirlerini işaret etti.

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Zelenskiy, Ukrayna'nın yalnız olmadığını ABD'den destek gördüğünü bildirdi.

Russia started the war, and it can be made to end it. But if the world doesn’t aim to change the regime in Russia, that means even after the war ends, Moscow will continue trying to destabilize its neighbors. It will keep spending money, resources, and even lives to do so. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2025

RUSYA'DAN KİEV'E SALDIRI

Ukrayna, Rusya’nın gece boyunca çoğunluğu Kiev'e yönelik olmak üzere 300 insansız hava aracı (İHA) ve 8 füze fırlattığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği füze ve İHA saldırısının ana hedefinin Kiev olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yerleşim alanlarının ağır hasar gördüğü, bir apartman bloğunun girişinin tamamen yıkıldığı, 6 yaşında bir çocuk ile annesinin da dahil olduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, saldırılarda onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya’nın gece boyunca Dnipro, Poltava, Sumi ve Mıkolayiv bölgelerini de vurduğu, Moskova'nın, 300'den fazla İHA ve 8 füze fırlattığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın son saldırılarında sivil alanların hedef alındığını ileri sürdü. Zelenskiy, "Bugün dünya, Amerika ve Avrupa ile paylaştığımız barış arzumuza Rusya'nın verdiği yanıtı bir kez daha gördü. İşte bu yüzden güç olmadan barış imkansızdır. Ancak Moskova'yı barış yapmaya zorlamak, gerçek bir müzakere masasına oturmaya zorlamak için gereken tüm araçlar ortaklarımızın elinde. Amerika ve Avrupa'nın bu hedefe ulaşmak için dile getirdiği her şeyin gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.