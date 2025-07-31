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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN (Shakhtar-Beşiktaş maçı CANLI İZLE - HT Spor izle) - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, turu geçmek için en az 3 farkla kazanmak ya da 90 dakikayı 2 farklı önde tamamlayıp rakibine uzatmalarda veya penaltılarda üstünlük kurmak zorunda... İşte Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçının tüm detayları...

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        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:07
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        CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk-Beşiktaş
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        STAT: Reymana

        HAKEM: Juan Martinez Munuera (İspanya)

        SAAT: 21.00

        YAYIN: HT Spor

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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

        İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

        SHAKHTAR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

        Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho, Kevin, Kaua Elias

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham

        DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

        Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki tur mücadelesinin heyecanı bir kez daha HT Spor'da yaşanıyor. Zorlu karşılaşma HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

        HT SPOR CANLI İZLE

        İLK MAÇTAKİ OYUN VE SKOR MORALLERİ BOZDU

        Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.

        Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.

        Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

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        Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

        Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

        TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

        Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakibi belli oldu.

        Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenen Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

        ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

        Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

        Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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