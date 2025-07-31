Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.743,20 %1,17
        DOLAR 40,6714 %0,11
        EURO 46,4983 %0,15
        GRAM ALTIN 4.302,94 %0,08
        FAİZ 40,29 %-0,54
        GÜMÜŞ GRAM 48,05 %0,08
        BITCOIN 116.276,00 %-0,18
        GBP/TRY 53,7478 %0,07
        EUR/USD 1,1417 %0,02
        BRENT 71,70 %-1,06
        ÇEYREK ALTIN 7.034,21 %0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Beştepe'de görüştü. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay görüşmenin ardından basın mensuplarına zam teklifinin yüzde 100 olumlu olmadığını ancak "olumluya yakın gibi" değerlendirildiğini ve son kararın Cumartesi günü bildirileceğini açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2025 - 23:32 Güncelleme: 01.08.2025 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri çerçevesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

        Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

        ATALAY: BEN AYNI YERDE DURUYORUM

        Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atalay:

        REKLAM

        Evvela ben bizim arkadaşlara söyleyeceğim. Ben aynı yerde duruyorum. Diyeceğim ki gidin sendikalarınıza, işçilerinize bu son teklifi sunun. Bundan arkadaşlarımız razıysa, memnunsa buraya gelin.

        SON TEKLİF NE?

        Şimdi arkadaşlar ben hemen bir anlatayım. Yani 11,1 açtık, 16,50'yi bulmadık. Ona yakın bir rakam. Şimdi arkadaşlar görsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım, ne milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam.

        Arkadaşlar karar verecek, işçiler karar verecek, üye karar verecek. Yarın gitsinler üyelerine, sendikalarına. Çünkü herkes onlar yetkili. Ancak Demirol işçisine benim imza atma yetkim var.

        "OLUMLUYA YAKIN GİBİ GÖZÜKÜYOR"

        Yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar sendikalar, işçi onlar karar verecek. Cumartesi gününe kadar karar verilecek.

        Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cevdet yılmaz
        #kamu işçisine zam
        #ergün atalay
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Habertürk Anasayfa