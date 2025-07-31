Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri çerçevesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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ATALAY: BEN AYNI YERDE DURUYORUM

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atalay:

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Evvela ben bizim arkadaşlara söyleyeceğim. Ben aynı yerde duruyorum. Diyeceğim ki gidin sendikalarınıza, işçilerinize bu son teklifi sunun. Bundan arkadaşlarımız razıysa, memnunsa buraya gelin.

SON TEKLİF NE?

Şimdi arkadaşlar ben hemen bir anlatayım. Yani 11,1 açtık, 16,50'yi bulmadık. Ona yakın bir rakam. Şimdi arkadaşlar görsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım, ne milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam.

Arkadaşlar karar verecek, işçiler karar verecek, üye karar verecek. Yarın gitsinler üyelerine, sendikalarına. Çünkü herkes onlar yetkili. Ancak Demirol işçisine benim imza atma yetkim var. "OLUMLUYA YAKIN GİBİ GÖZÜKÜYOR" Yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar sendikalar, işçi onlar karar verecek. Cumartesi gününe kadar karar verilecek. Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.