Fenerbahçe, Nelson Semedo transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Fenerbahçe Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İşte Sarı-Lacivertlilerin açıklaması:
"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.
Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Semedo'nun yanı sıra şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall ve Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.