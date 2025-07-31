Justin Timberlake, hastalığını İstanbul'da açıkladı

Justin Timberlake, uzun süredir devam eden 'The Forget Tomorrow World Tour' adlı turnesini İstanbul'da verdiği konserle tamamladı. Timberlake, turnenin kapanışında duygularını dile getirirken sağlık sorunlarını ve sahne arkasındaki zorlu süreci anlattı.

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Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Justin Timberlake, hayranlarına hem teşekkür etti hem de bu iki yıllık yoğun turne sürecinde bahsetti. Timberlake, kendisine Lyme hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı.

LYME HASTALIĞI NEDİR? Lyme hastalığı, genellikle borrelia burgdorferi bakterisiyle enfekte olmuş kenelerin ısırmasıyla bulaşan zoonotik enfeksiyon hastalığıdır. Bu keneler geyik kenesi olarak da bilinen kara bacaklı kene türleridir. Hastalığı nadiren bu hastalığı sivrisinek, bit veya at sinekleri de bulaştırabilirler. Borrelia burgdorferi dışında nadir olarak "Borrelia mayonii", "Borrelia afzelii" ve "Borrelia garinii" bakterileri de Lyme hastalığına neden olur. Lyme hastalığına ilk teşhis 1975'te Amerika Birleşik Devleti’ne bağlı bir sahil yöresi olan Old Lyme kasabasında konulmuştur Lyme hastalığına neden olan ve 4 ana Borrelia bakteri türünden en az birini taşıyan keneler genellikle çimenli ve yoğun ağaçlı bölgelerde bulunurlar. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan ya da bu alanlarda sık zaman geçiren kişiler Lyme hastalığına yakalanma riskine daha fazla sahiptir. NEDEN OLUR? Lyme hastalığı, Ixodes türü geyik keneleri olarak da bilinen enfekte kara bacaklı kenelerin ısırmasıyla yayılan Borrelia burgdorferi adlı bir bakterinin neden olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Kenelerin bakteriyi bulaştırabilmesi için en az 24 saat boyunca vücuda yapışık durumda kalması gerekir.

"SİZ OLMADAN BAŞARAMAZDIM"

JustinTimberlake'ın açıklaması şöyle: Pekala, bu iki inanılmaz yıl sona ererken ve geleceğe bakarken, kalpten bir şeyler yazmak istedim. Turnenin yarattığı fırtınayı kelimelere dökmek kolay değil ama deneyeceğim… Bu, şimdiye kadar yaşadığım en eğlenceli, duygusal, tatmin edici, fiziksel olarak zorlayıcı ve zaman zaman gerçekten yıpratıcı bir deneyim oldu. Bunu 30 yılı aşkın süredir yapıyorum (bunu söylemek bile garip geliyor) ve elimden gelen her şeyi verdim. Ailem, arkadaşlarım, The TN Kids ve SİZİN desteğiniz olmadan bunu başaramazdım.

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"ŞOK OLDUM"

Birçoğunuzun bildiği gibi, oldukça özel bir insanım ama bu turneyi ve festival turunu değerlendirirken, sizinle biraz da neler yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. Bunların yanı sıra, bir süredir bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorum ve Lyme hastalığı teşhisi kondu. Bunu bana acıyın diye söylemiyorum ama perde arkasında neler yaşadığımı biraz olsun aydınlatmak için söylüyorum. Bu hastalığı yaşamış ya da yaşayan birini tanıyorsanız, biliyorsunuzdur. Bu durum hem zihinsel hem de fiziksel olarak inanılmaz derecede yıpratıcı olabiliyor. İlk teşhis konduğunda gerçekten şok oldum. Ama en azından sahnedeyken neden sinir ağrısı çektiğimi ya da aşırı yorgunluk ve hastalık hissettiğimi anlayabildim.

"KARAR VERMEK ZORUNDAYDIM" Bir karar vermek zorundaydım. Turneyi bırakmak mı? Yoksa devam edip çözüm aramak mı? Sahneye çıkmanın bana verdiği neşe, vücudumun yaşadığı geçici stresten çok daha ağır bastı. İyi ki devam etmişim. Sadece zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtlamakla kalmadım, aynı zamanda sizlerle birlikte geçirdiğim ve asla unutmayacağım birçok özel anım oldu. Bu konudan bahsetmeye hep çekindim. Çünkü böyle şeyleri kendine saklaman gerektiği öğretilerek büyütüldüm ama artık bu mücadelelerim konusunda daha açık olmaya çalışıyorum ki yanlış anlaşılmasın. Tüm bunları paylaşıyorum çünkü umarım hepimiz bir şekilde daha bağlantılı hissedebiliriz. Ben de bu hastalığı yaşayan başkalarına yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmak istiyorum. "BENİM İÇİN KUTSAL" Justin Timberlake, hayranlarına teşekkür ederken şunları söyledi: Beni izlemeye gelen herkese… Enerjiniz ve sevginiz beni hala derinden etkiliyor. Pankartlarınız, mesajlarınız ve kendi yaptığınız tişörtler beni defalarca güldürdü ve gülümsetti. Ve şarkıları en yüksek sesinizle, kelimesi kelimesine söylediğinizi duymak ve sizi izlemek… Beni her seferinde hayran bırakıyor. Hayallerimi gerçekleştirdiniz. Ekip arkadaşlarıma, grubuma, vokalistlere ve dansçılara teşekkür ederim…

1000 çevik kuvvetli konser Haberi Görüntüle Turne hayatı gerçekten başka bir şey. Bunu yapabilmek hele ki iyi bir şekilde yapabilmek özel bir insan olmayı gerektiriyor. Hepiniz benim için evimden uzakta bir aile oldunuz. Bu son birkaç yılı birlikte geçirdiğimiz zamanı her zaman büyük bir değerle anacağım. Herkesin bundan sonra neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Eminim çok heyecan verici olacak! Sahnede olmanın ve canlı müziği sizlerle paylaşmanın verdiği duyguyu kelimelere dökmek gerçekten mümkün değil. Bu, eşi benzeri olmayan… Kutsal bir şey benim için. Gelecekte sahnede ne yapacağımı bilmiyorum ama bu dönemi ve öncekileri her zaman değerli bir anı olarak saklayacağım. Benim için adeta efsane gibiydi. Eğer bu kadarını okuyabildiyseniz, bir madalyayı hak ettiniz. Kalbim şükranla dolu! Birbirinizi sevin. Birbirinize iyi davranın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Jess, Silas ve Phin… Koşulsuz sevginizden daha güçlü bir şey yok. Siz benim kalbim ve evimsiniz. Eve dönüyorum… Sevgiyle. JUSTIN BIEBER DE YAKALANMIŞTI İşin ilginç yanı, Justin Timberlake'ın meslektaşı ve adaşı Justin Bieber'ın da aynı hastalıkla mücadele etmiş olması. Bieber, Lyme hastalığına yakalandığını 2020'de açıklamıştı.