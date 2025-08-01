Motokuryenin alacağından platform şirketi de sorumlu

AMAZON, Ali Baba, TEMU gibi küresel şirketler ile bunların Türkiye’deki muadili olan platformlar tüm dünyanın gündeminde.

Yeni bir çalışma biçimi olduğu için işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara mevcut mevzuatın uygulanması konusunda zaman zaman tereddütler yaşanabiliyor. Söz konusu platform şirketleri, illerdeki lojistik ve dağıtım hizmetlerini yerel taşeron firmalar üzerinden yürütüyorlar. Taşerona bağlı çalışanların ödenmeyen alacaklarından sadece taşeron firmanın mı sorumlu tutulacağı, platform şirketinin de sorumlu olup olmadığı konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Yargıdan bu konuda önemli bir karar çıktı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Adana’da bir platform şirketine lojistik ve kurye hizmeti veren taşeron firma elemanı olarak iki yıl çalışan işçi, küçülmeye gidildiği ve performansının düşük olduğu gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek işten çıkartıldı. İşçi platform şirketi ile taşeron şirketi hakkında işe iade talebiyle dava açtı. Platform şirketi, işçinin çalıştığı taşeron şirket ile alt işveren – asıl işveren ilişkisi bulunmadığını, işçinin iddia ve taleplerinin muhatabının kendisi olmadığını savundu.

İŞ MAHKEMESİ PLATFORM ŞİRKETİNİ SORUMLU TUTMADI İş mahkemesi işçinin iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine hükmetti. Mahkeme, işveren işçiyi işe başlatmazsa 4 aylık brüt ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ile çalıştırılmadığı süre için 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının karşılığı net ücret ödenmesini kararlaştırdı. Ancak, iş mahkemesi platform şirketinin savunmasını haklı bularak işçinin alacaklarından platform şirketinin sorumlu tutulamayacağına karar verdi. REKLAM İŞÇİNİN AVUKATI İTİRAZ ETTİ İşçinin avukatı istinaf başvurusunda bulunarak platform şirketinin sorumlu tutulamayacağına ilişkin mahkeme kararının iptalini istedi. Avukat, işçinin çalıştığı işyerinde platform şirketinin personelinin de bulunduğunu, bu kişilerden emir ve talimat alarak çalıştığını, platform şirketinin de sorumlu tutulması gerektiğini savundu. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ PLATFORM ŞİRKETİNİN DE SORUMLU OLDUĞUNA KARAR VERDİ Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, platform şirketinin sorumlu tutulamayacağına dair mahkeme kararını bozdu. Kararda, söz konusu teknoloji şirketi tarafından geliştirilen uygulama üzerinden belirlenen ürün ve hizmetlerin satışı işinin yapıldığı, asıl işin bu platform şirketi tarafından temin edilen ve uygulama üzerinde belirtilen mal ve hizmetlerin satış işi olduğu, uygulama üzerinden yapılan satış işlemi sonucunda mal ve hizmetlerin dağıtım işinin ise dağıtıcı olarak adlandırılan taşeron firma gibi dağıtıcılar vasıtasıyla yapıldığı vurgulandı. Platform şirketinin uygulaması üzerinden alınan siparişlerin dağıtım deposunda hazırlanıp motokuryeler vasıtasıyla müşterilere ulaştırıldığı, tüm ürünlerin platform şirketine ait olduğu, aralarında asıl işveren – alt işveren ilişkisi bulunduğu, bu nedenle işçilik alacaklarından her ikisinin de müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu vurgulandı.

Bölge Adliye Mahkemesi, yasa gereği işçi alacak ve tazminatlarının brüt olarak belirlenmesi gerektiğini, iş mahkemesi kararında işe başlatmama tazminatının brüt, boşta geçen süre ücretinin net olarak belirlenmesinin hatalı olduğunu, tüm alacakların brüt ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti.