Yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz! Tahta kaşıklarınızı sadece yıkamak yetmeyebilir, işte temizleme yöntemi!

SADECE YIKAMAK YETERLİ DEĞİL

Pek çok kişi tahta kaşıkları bulaşık deterjanı ve suyla yıkamanın yeterli olduğunu düşünür. Ancak özellikle çiğ et, tavuk veya yumurta ile temas eden kaşıklar daha derin temizlik ister. Çünkü bu tür gıdalar bakterilerin hızla çoğalmasına neden olur.