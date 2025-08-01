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        Haberler Bilgi Yaşam Yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz! Tahta kaşıklarınızı sadece yıkamak yetmeyebilir, işte temizleme yöntemi!

        Yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz! Tahta kaşıklarınızı sadece yıkamak yetmeyebilir, işte temizleme yöntemi!

        Mutfakta kullandığınız tahta kaşıklar, göründüğünden daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Yalnızca su ve deterjanla yıkamak, gözenekli yapıya sahip bu mutfak gereçlerini tam anlamıyla temizlemeye yetmez. İşte tahta kaşıklarınızı hem hijyenik hem de uzun ömürlü tutmanın püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 07:30
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        • 1

          Sağlıklı yemekler hazırladığınızı düşünürken, aslında yemeklerinize bakteri ekliyor olabilirsiniz. Çünkü tahta kaşıklar, yapıları gereği yıkandıktan sonra bile bakteri tutabilir. Peki bu mutfak gereçlerini nasıl doğru şekilde temizleyebilirsiniz?

        • 2

          SADECE YIKAMAK YETERLİ DEĞİL

          Pek çok kişi tahta kaşıkları bulaşık deterjanı ve suyla yıkamanın yeterli olduğunu düşünür. Ancak özellikle çiğ et, tavuk veya yumurta ile temas eden kaşıklar daha derin temizlik ister. Çünkü bu tür gıdalar bakterilerin hızla çoğalmasına neden olur.

        • 3

          TAHTA KAŞIKLAR NEDEN ÖZEL TEMİZLİK GEREKTİRİR?

          Mutfakların vazgeçilmez parçalarından biri olan tahta kaşıklar, sağlıklı yemek hazırlamak için doğru şekilde temizlenmelidir. Ahşap gözenekli bir malzeme olduğundan, yıkandıktan sonra bile içinde yemek artıkları, yağ ve bakteri kalabilir. Bu durum, uzun vadede sağlığınız açısından risk oluşturur.

        • 4

          BULAŞIK MAKİNESİ NEDEN UYGUN DEĞİL?

          Uzmanlara göre tahta kaşıkları bulaşık makinesine koymak büyük bir hata. Yüksek ısı ve uzun süreli su teması ahşabı çatlatabilir, eğebilir ve yüzeyini bozabilir. Bu nedenle elde yıkama her zaman en güvenli yöntemdir. Yıkamanın ardından kaşığı hemen kurulamak, bakteri oluşumunu engeller.

        • 5

          DOĞAL TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

          Derinlemesine temizlik için karbonat ve sirke ikilisi oldukça etkilidir. Kaşığı sıcak suyla duruladıktan sonra üzerine karbonat serpip ovalayın. Ardından sirkeyle durulayıp tamamen kurumasını sağlayın. Alternatif olarak limon suyu da doğal bir dezenfektan olarak kullanılabilir.

        • 6

          UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN BAKIM

          Tahta kaşıkların uzun süre sağlam kalması için düzenli bakım şarttır. Zaman zaman mineral yağ ile yüzeyini yağlamak, ahşabın kurumasını önler ve çatlamasını engeller. Böylece kaşığınız hem hijyenik hem de uzun ömürlü olur.

          Kaynak: NY Times, The Spruce, Martha Stewart

          Fotoğraf kaynak: IStock

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