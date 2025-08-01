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        Haberler Gündem Güncel Çok ama çok zor görev! ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı! | Son dakika haberleri

        Çok ama çok zor görev! ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!

        ODTÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Salih Koç, ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Türkiye'ye getirilirken, acı görüntüler kaydedildi. Bursa'da babasının görev yaptığı Hüdavendigar Osmangazi Cami'ne getirilen gencin cenazesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Cenaze namazını kıldıran baba Necmettin Koç da, "Kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim de bunu bize nasip etmiş." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:45 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:45
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        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
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        Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında ölen gencin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

        Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitiren Salih Koç'un cenazesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

        Fotoğraf: İHA

        AA'da yer alan habere göre ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Koç'un cenazesi, babasının imam olarak görev yaptığı Bursa'daki Osmangazi Camisi'nde helallik alınmasının ardından memleketi Dursunbey'e getirildi.

        GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

        ODTÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koç'un cenazesi, Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın öğlen vakti Çarşı Camisi'nde kıldırdığı namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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        Cenaze törenine, gencin babası Necmettin Koç ve yakınlarının yanı sıra Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        "KENDİ EVLADIMIZIN CENAZE NAMAZINI KILDIRACAĞIZ"

        İHA'da yer alan habere göre de Babasının görev yaptığı Hüdavendigar Osmangazi Cami'ne tekbirlerle getirilen cenaze esnasında herkes gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazını kıldıran baba Necmettin Koç, "Kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim de bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik ona döneceğiz. İnşallah bize katlanabileceğimizi bildiği için bu yükü vermiştir. İnşallah yavrumla cennetinde kavuştursun. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vefat etti. Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluşturur. Oradaki bir kaza sonucu vefat etti. Ömrü bu kadarmış. Eğitim için oradaydı" dedi.

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