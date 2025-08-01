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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump: Çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal - İş-Yaşam Haberleri

        Trump: Çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı. Trump,"Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor, üstelik inşaat tarihinin en beceriksiz veya usulsüz bina renovasyonlarından birine imza atıyor. Başka bir deyişle, 'çok geç' tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 07:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 07:40
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        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
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        Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

        Powell'ın, Fed başkanı olmak için "çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal ve çok siyasi" olduğunu belirten Trump, "Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor, üstelik inşaat tarihinin en beceriksiz veya usulsüz bina renovasyonlarından birine imza atıyor. Başka bir deyişle, 'çok geç' tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor" ifadesini kullandı.

        FED FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

        Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkati çekmişti.

        Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtilmişti.

        Fed Başkanı Jerome Powell da politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, eylül ayında faiz indirimi olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu kaydetmişti.

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