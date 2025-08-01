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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı - 1 Ağustos Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri Burdur, Isparta, Hatay, Osmaniye çevreleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu. Hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 07:25 Güncelleme: 01.08.2025 - 07:25
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        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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