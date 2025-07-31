Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç | Dış Haberler

        Donald Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dikkat çekerek "Rusya'nın yaptığı iğrenç" ifadesini kullandı. Rusya dün gece Kiev dahil olmak üzere Ukrayna'daki bazı şehirlere 300 insansız hava aracı (İHA) ve 8 füze ile saldırılar düzenlemişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 23:55 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dikkat çekerek "Rusya'nın yaptığı iğrenç" ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya'ya anlaşma için 10 gün süre verdiğini ifade etmişti.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Mariya Zaharova Trump'ın verdiği süreye ilişkin yaptığı açıklamada, bunun ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamayacağını bildirmişti.

        Rusya tarafından Trump'a yanıt veren bir diğer isim ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev olmuştu.

        Medvedev, Trump'ın Rusya ile ültimatom oyunu oynadığını söylerken, ültimatomların savaşa yönelik atılmış bir adım olduğunu dile getirmişti. Trump, medvedev'in söylemlerine verdiği yanıtta, Rus devlet adamının sözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Haberi Görüntüle

        "GAZZE'DE YAŞANANLAR KORKUNÇ"

        ABD Başkanı Trump, Gazze'de yaşanan insani felaketle ilgili yaptığı açıklamada, yaşananların korkunç olduğunu ifade etti. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "Gazze soykırım var" sözüne ilişkin sorulan soruya yanıt verirken soykırım kelimesini kullanmaktan kaçındı.

        Trump ayrıca, Gazze'ye gıda yardımı için maddi destekte bulunduklarını dile getirdi.

        ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ziyaretinin ardından Moskova'ya gideceğini bildirdi.

        KANADA AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı ayrıca, Kanada'nın Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarına ilişkin açıklamasından memnun olmadığını belirtirken, Kanada ile ticaret anlaşmalarının da zora girdiğini işaret etti.

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması hâlinde eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirmişti.

        Carney, Gazze'de yaşanan insani duruma dikkat çekerek İsrail'i kınamıştı.

        "İRAN'IN ADIMLARI ÇOK KÖTÜ"

        Trump diğer yandan, İran'a da değinerek "İran'ın adımları çok kötü." şeklinde konuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin ilk önce nükleer tesislere verdiği zararı karşılaması gerektiğini dile getirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayı içinde İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

        Trump, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışması durumunda yeni bir saldırı düzenleyebileceklerinin sinyalini vermişti.

        İran tarafı ise, uranyum zenginleştirmeden vazgeçemeyeceklerini, bu konunun artık bir ulusal gurur meselesi hâline geldiğini söylemişti.

        "Bu ulusal gurur meselesi"
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        FED BAŞKANI'NI ELEŞTİRDİ

        ABD Başkanı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

        Trump "Powell'ın Fed Başkanlığına atanması bir hataydı" dedi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez
        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Habertürk Anasayfa