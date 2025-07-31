Donald Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dikkat çekerek "Rusya'nın yaptığı iğrenç" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya'ya anlaşma için 10 gün süre verdiğini ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Mariya Zaharova Trump'ın verdiği süreye ilişkin yaptığı açıklamada, bunun ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamayacağını bildirmişti.

Rusya tarafından Trump'a yanıt veren bir diğer isim ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev olmuştu.

Medvedev, Trump'ın Rusya ile ültimatom oyunu oynadığını söylerken, ültimatomların savaşa yönelik atılmış bir adım olduğunu dile getirmişti. Trump, medvedev'in söylemlerine verdiği yanıtta, Rus devlet adamının sözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KORKUNÇ"

ABD Başkanı Trump, Gazze'de yaşanan insani felaketle ilgili yaptığı açıklamada, yaşananların korkunç olduğunu ifade etti. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "Gazze soykırım var" sözüne ilişkin sorulan soruya yanıt verirken soykırım kelimesini kullanmaktan kaçındı.

Trump ayrıca, Gazze'ye gıda yardımı için maddi destekte bulunduklarını dile getirdi. ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ziyaretinin ardından Moskova'ya gideceğini bildirdi. KANADA AÇIKLAMASI ABD Başkanı ayrıca, Kanada'nın Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarına ilişkin açıklamasından memnun olmadığını belirtirken, Kanada ile ticaret anlaşmalarının da zora girdiğini işaret etti. Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması hâlinde eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirmişti. Carney, Gazze'de yaşanan insani duruma dikkat çekerek İsrail'i kınamıştı. "İRAN'IN ADIMLARI ÇOK KÖTÜ" Trump diğer yandan, İran'a da değinerek "İran'ın adımları çok kötü." şeklinde konuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin ilk önce nükleer tesislere verdiği zararı karşılaması gerektiğini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayı içinde İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Trump, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışması durumunda yeni bir saldırı düzenleyebileceklerinin sinyalini vermişti.

İran tarafı ise, uranyum zenginleştirmeden vazgeçemeyeceklerini, bu konunun artık bir ulusal gurur meselesi hâline geldiğini söylemişti. "Bu ulusal gurur meselesi" Haberi Görüntüle REKLAM FED BAŞKANI'NI ELEŞTİRDİ ABD Başkanı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Trump "Powell'ın Fed Başkanlığına atanması bir hataydı" dedi. *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir