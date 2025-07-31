ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News Radio'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rubio, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitriy Medvedev'in ABD Başkanı Trump'a verdiği yanıt ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Medvedev'in Trump'ın ültimatomlarının savaşa yönelik bir adım olduğuna ilişkin sözlerini değerlendiren Rubio, Rus devlet adamının şu an için karar verici bir konumda olmadığını ifade etti.

Rubio, ABD ile Rusya arasında bir savaş çıkması ihtimaline ilişkin soruya da yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında bir savaş çıkacağını düşünmenin bile imkansız olduğunu dile getirirken, Rusya'nın konvansiyonel bir savaşta ABD ve Avrupalı devletlerin birçoğu ile baş edemeyeceğini belirtti.

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Rubio, Rusya ile olası bir savaşta Rusya'nın konvansiyonel açıdan iyi durumda olmadığı için taktik nükleer gibi seçeneklere başvurabileceğini ve bunun da gerilimi daha da artırabileceğini ifade etti.

HİNDİSTAN'A DEĞİNDİ

Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Hindistan'a yönelik yüzde 25'lik vergi uygulaması ve açıklamasında Hindistan'ın Rusya'da petrol ithalatına dikkat çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol alarak Ukrayna'daki savaşını sürdürmesine destek olduğunu bildiren Rubio, bu durumun iki ülke arasında rahatsızlık yarattığını belirtti.