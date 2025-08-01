Spor yazarları Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk mağlubiyetini değerlendirdi: Tam bir fiyasko!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan siyah-beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Spor yazarları Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşılaşmasını değerlendirdi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu ve toplam skorda 6-2'i ile Avrupa Ligi'nden elendi.
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Spor yazarları Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.
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"TAM BİR FİYASKO"
ERCAN TANER: Kötü futbol oynama anlamında her sezon üstüne koyan bir takım olabilir mi? Evet, oluyormuş, bunu da gördük.… Böyle durağan oynayan takımda umutlu olduğum Abraham ve Rafa Silva gibi iyi olan oyuncular da maalesef kayboldular. Teknik direktör yeme makinası oldu bu oyuncu topluluğu. Bir an önce birçoğunun biletinin kesilmesi şart. Bu işin mazereti kalmadı. Shakhtar ikinci devrenin büyük bölümünde tempo sunu düşürmeseydi yine facia bir sonuç ortaya çıkardı. Dünkü maçta ortaya çıkan başka bir görüntü daha vardı. Takımın çoğu enteresan bir şekilde fizik olarak bitikti. Sezon başında yorgunluk bazen olabilir ama bu kadar fazla olması çok şaşırtıcı. Sezon başlayana kadar kaç transfer yapılabilir? Eğer daha çok vakit kaybedilirse bir yıla daha yazık olacak, bu belli oldu. [SÖZCÜ]
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"SOLSKJAER UMUT VERMİYOR"
FATİH DOĞAN: Değil 8 aydır 2 yıldır ihtiyaçlar bir türlü giderilemediği ve kritik rövanş maçı öncesi Gedson da satıldığı için yutkunuyorum çünkü söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor. İyi niyetli olmak, iyi insan olmak bazen başarı için yeterli değil. Solskjaer'in futbolu mutlu etmeye yetmiyor, umut vermiyor. Dün akşam da acı ve umutsuzluk verdi. Beşiktaş'ta hoca değişikliğinden önce, bu takım hangi mantalite ve sistemle oynaması gerektiğine karar vermeli. [SABAH]
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"SONUCU BELLİ MAÇ"
İBRAHİM YILDIZ: Genç oyuncuları eleştirmek elbette yersiz. Ancak, Beşiktaş eğer bir iddia koyacaksa daha kaliteli oyunculara gereksinim var. Elbette, kaliteli bir teknik adama da ihtiyaç olduğu bir gerçek. Eğer güçlü bir takım olması isteniyorsa işe doğru yerden başlamak gerekiyor. Arda Turan’ın takımı her iki maçta da başarılı bir oyun sergiledi. Daha iyi hazırlanmışlardı. İki gol dışında çok sayıda pozisyon yakaladılar Taraftarın beklentisi, yönetimin transfer süresi içerisinde ne yapacağı. Bu süre iyi değerlendirilirse, ortaya iddialı bir takım çıkabilir. [HABERTÜRK]
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"BEŞİKTAŞ'TA HEYECAN YOK"
ALİ GÜLTİKEN: 1-2 transferle oluşturulan olumlu rüzgâr, bu iki maçtaki performansla uçup gitti. Beşiktaş camiası, şu anda aynı motivasyona ve inanca tekrar ulaşabilmesi yine sahadaki alınacak skorlara endeksli olacak. Takım içerisinde bu enerjiyi yaratacak oyuncuları bulmak da kolay görünmüyor. Her şeyin Rafa'nın ayağına bakarak olmayacağının geçen sezon aldığı acı derslerle gördü. Bunun net olarak ortada olduğu durumda hâlâ bu belirsizliklerle sezona başlıyor olmak camiayı derinden üzer. Hem de ciddi huzursuzluklar ortaya çıkartabilir. O yüzden bu maçlardan çıkarılacak çok dersler var. Herkes üzerine düşen sorumluluk payını buradan çıkarmalı. [SABAH]
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"ÇARE SERGEN YALÇIN"
TURGAY DEMİR: Beşiktaş, üç sezon önce Ahmet Nur Çebi'nin, şampiyon hocaya imza attırmak için sırf kapris uğruna günlerce bekletmesinden sonra bir daha belini düzeltemedi… Ezeli rakipleri hoca ararken Kartal, Sergen Yalçın'a anında imza attırıp keyfine bakmak yerine Çebi'nin inadıyla kaosa sürüklenmişti… Sonrasında gelen Arat da ondan aşağı kalmadı hani…. Vizyonsuzluğun dibine vuruldu bu iki dönemde…Önder Karaveli, Valerian İsmael, Santos, Bronckhorst gibi sıradan teknik adamlarla çare arandı.… Gerçek hamleleri yapacak cesareti olmayan Başkanlar ve onlara ses çıkaramayan korkak yöneticiler sayesinde Kartal yerle yeksan oldu vesselam… [FOTOMAÇ]
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"TAYFUR BİNGÖL OYUNA GİRİNCE..."
SİNAN VARDAR: Maçın sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın tek bir net kanat hücumu dahi yoktu. Abraham da bu tabloya şaşırmış olmalı. "Tek bir kanat organizasyonu olmadan geçen 90 dakika mı olur?" diye düşünüyordur muhtemelen. Son oyuncu değişikliğinde Tayfur Bingöl oyuna girince, yılların futbol adamı ve Beşiktaş aşığı biri olarak yazıyı burada noktalıyorum. [FOTOMAÇ]
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"ACİLEN TEKNİK ADAM DEĞİŞMELİ"
MUSTAFA ÇULCU: Geçen sezon Beşiktaş'ın başına geçen Solskjaer'in geldiği günden bu yana takımda ve oyunda hiç mi bir gelişim değişim ilerleme kaydedilmez, hiç mi bir dokunuşu hissedilmez mi? Rafa Silva'dan başka ne bir oyun hafızası ne bir planı ne bir stratejisi hiçbir şey yok! Beşiktaş belli ki iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiş. Hedef takım oluşturabilmek adına büyük çaba gösteren Başkan Serdar Adalı'nın acilen teknik adam değişikliğine gitmesi gerekiyor. [SABAH]
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