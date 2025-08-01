Ergenekon davasında verdiği kararlarla tanınan ve FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası alan eski hâkim Hasan Hüseyin Özese, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuruda da sonuç alamadı. Yüksek Mahkeme, Özese’nin başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti.

AYM: “KABUL EDİLEMEZ” BULDU

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Özese, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkında verdiği “tutukluluğun hukuka aykırı olduğu” kararına dayanarak yeniden yargılanma talebinde bulunduğunu, ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. Bu gerekçeyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. Ancak Anayasa Mahkemesi, başvuruyu kabul edilemez bularak yeniden yargılamanın önünü açmadı.

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KUMPAS DAVALARININ HAKİMİYDİ

Hasan Hüseyin Özese, uzun yıllar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılına kadar yürüttüğü bu görev sırasında Ergenekon davasına bakan heyetin başkanıydı. Bu dönemde verdiği kararlar nedeniyle daha sonra FETÖ üyeliği ve örgütsel amaçla görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla yargılandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019 yılında Özese’yi FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2024 yılında ise Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Özese hakkında “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

TAHLİYE EDİLDİ, FİRAR ETTİ İnfaz süresi 14 Temmuz 2026, koşullu salıverilme tarihi ise 13 Ocak 2024 olarak belirlenen Özese, bu tarihe bir yıl kala, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’na başvurarak denetimli serbestlik talebinde bulundu. İlk başvurusu reddedildi ancak üç ay sonra yaptığı ikinci başvuru üzerine herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmaksızın tahliye edildi. YAKALAMA KARARI VAR, ANCAK İZİ YOK Özese hakkında, Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin mahkûmiyet kararından sonra 26 Haziran 2024’te yakalama kararı çıkarıldı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Özese’ye ulaşılamadı. Tahliyesinde adli kontrol tedbiri uygulanmamış olması dikkat çekerken, eski hâkimin yurt dışına firar ettiği değerlendiriliyor.