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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, ihbara gelen bekçiyi yaraladı | Son dakika haberleri

        Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, ihbara gelen bekçiyi yaraladı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olaya müdahale eden bekçi yaralandı. Motosikletle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 07:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 07:01
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
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        Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren S (30), eşi Sinem S'nin (28) yaşadığı eve gitti. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren S, tabancayla eşine ateş etti. Sinem S, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese bekçi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MOTOSİKLETLE KAÇTI

        Silahlı şüpheli, adrese gelen bekçilere de ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir bekçi, kasığına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Sinem S. ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; Sinem S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #trabzon
        #Son dakika haberler
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