Victor Osimhen resmen Galatasaray'da: İşte transferin maliyeti!

Galatasaray, Victor Osimhen'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılar, Osimhen transferi için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10'u ise İtalyan kulübünün olacak.

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Yapılan anlaşmaya göre, Osimhen'e her bir sezon için net 15 milyon euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu. Ayrıca Nijeryalı futbolcuya 1 milyon euro sadakat primi ile 5 milyon euro imaj hakkı ücreti ödenecek.

İşte Galatasaray'ın Osimhen açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

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Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir."