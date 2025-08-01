Dursun Özbek'ten Osimhen sözleri: Hayali gerçeğe dönüştürdük!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK" Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz haline geldi. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmenin hayali ve mutluluğu içindeyim. Önce Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Türk futbol tarihinin en büyük transferi, Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir. REKLAM "OSIMHEN VE SANE'NİN GÜVENİNİN GÖSTERGESİDİR" Galatasarayımızı, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen'in ve bize yürekten inanan Sane'nin güveninin göstergesidir. "GALATASARAY SİZDEN DESTEK BEKLİYOR" Taraftarlarımız bize sezon içinde 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Giresun'a gittiğimde hemşehrilerim yolu kestiler. Yaşlı bir hemşehrim, Hüseyin Ağa beni çevirdi 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye sordu. Buraya kadar intikal etmiş bir Osimhen sevgisi vardı. Ben de onlara sesleniyorum. Biz yönetim olarak 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' çağrısı bize güç verdi. Galatasaray sizden destek bekliyor sevgili Galatasaraylılar.

ABDULLAH KAVUKCU: OSIMHEN'E ÇOK SAYIDA TEKLİF VARDI Başkanımızla birlikte ocak ayında bir hayalimiz vardı. Victor ile konuştuğumuzda Victor bile inanamamıştı. Ocak ayında bile teklif vardı çok ciddi Victor'a. O tarihteki teklifte 'Gitmeyeceğim, kalacağım' dedi. 'Sezon sonunda sizinle konuşalım' dedi. O dönem bize inanmayanlar, PR'cı diyenler vardı. Galatasaray'ın geldiği noktayı hissediyorduk başkanımla. Sadece transfer değil. Galatasaray bir marka. Galatasaray, dünyada bir marka olma yolunda bir yola çıktı. Victor'un duruşu çok enteresandı. Gizlilik içinde yönettik. Biz hiçbir zaman duruşumuzdan ödün vermedik. Galatasaray'ın gücünü ortaya koyduk. Başkanımızın bir duruşu vardı, işimizi net yapacağız, parasını daha sonraya bırakmayacağız, bizim dönemimizde parasını bitireceğiz dedi. Geleceğe borç bırakarak Victor'un bonservisini almıyoruz. Gurur vesilesi bu. Galatasaray'ın Victor'un bonservisini sermaye olarak kasasına koyduk şu anda. Öyle düşünün. Ne kadar anlatsak az. Victor'un vazgeçtiği rakamlar çok büyük rakamlar. Hiçbir kimsenin vazgeçemeyeceği rakamdan vazgeçti. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. "SANE İLE OCAKTA KONUŞTUK" Sane ile ocakta konuştuk. Dünyadaki çok futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Kadromuzu bozmadık. Ekstra yeni oyuncular ekledik. Dünya basını buna da çok yer verdi. İnanılmaz bir karakter. Futbolcular ve hocamla konuşuyoruz, çok mutluyuz böyle bir oyuncuyu bünyemize kattığımız için. Bunları yaparken taraftarımızdan beklentimiz var. Beklentilerini yerine getirdik. Bundan sonra taraftarımızın güç vermesi lazım. Bundan sonra daha güçlü adımlar atmak için, taraftarımızla birlikte Galatasaraylı kurumsal şirketlerden destek bekliyoruz. Başarıyla yapacağımızı, dünyada örnek olacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız öyle bir taraftar. Osimhen'i taraftarımız sayesinde aldık. Hep beraber olduğumuz sürece çok şeyler başaracağız.

"OSIMHEN'E TÜRKİYE'DEN TEKLİF GİTTİ" Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti. Napoli açıklayabilir bunları. Napoli'ye de teşekkürler, bu operasyonu sadece George ile değil, George bizim için çok değerlidir, sadece 1 kişiyle yaptığımız transfer süreci değildir. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz vardır. Galatasaray böyle büyük bir camiadır. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yoktur. "G.SARAY İSTEDİĞİ OYUNCUYU ALIR" Galatasaray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası haline geldi. Galatasaray net söylüyorum, istediği futbolcuyu alır. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları Galatasaray masaya koyar. Bir tek Türkiye'deki bütçe yok, bir de UEFA kriterlerinde toplam gelirin yüzde 80'ini tutturmak zorundaydık geçen sene, yüzde 79'da kaldık, bu sene yüzde 70'e indi. Forma satışları, ürünler gelir kaynağı. Gelirimizi belli seviyeye çekersek transfer bütçesini ayarlıyoruz. Herkes sabırsız, tüm transferlerin bitmesini bekliyor. "DUYMADIĞINIZ 3 KALECİ VAR" Kaleciyle alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. İsmi konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük. Herkesle görüşüyoruz. Galatasaray'ın şartları, oyuncunun şartları bize oluşursa son kararı hocamız verecek. Parayla ilgili başkanımız karar verdikten sonra... Hocadan önce başkanımızın kararı önemli.

"BİRKAÇ TANE OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK" Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak yapmak istiyoruz. "OSIMHEN'İN PARASI HAZIR" Osimhen'i 4 yıllık kontratla Galatasaray'a kazandırdık. Bunun maliyeti, ödeme şekli var. Hiç kimse 'bu transfer yapıldı, bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. Biz bu transferi yaparken, yapmadan evvel bunu planlarken bunun nasıl ödeneceğini, kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağı konusunda tüm hesapları yaptık.

"G.SARAY'IN PEŞİNDE ÇOK FİRMA VAR" Stadyuma led tabela taktırıyoruz. Orada 3 tane ledden gelirimiz yıllık 10 milyon Euro. Yeni bir anlaşma yaptık, 10 yıllık rakam konuşuluyor. Galatasaray'ın 10 yıllık stadyum geliri nedir kimse bakmıyor. Yılda göğüs sponsorluğundan 20 milyon Euro... Çok konuşuluyordu Turkcell. Tüm Türk futboluna reklam veriliyordu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için daha fazla veriliyordu, 10 milyon Euro'ydu konuşulan. Fenerbahçe'ye 6 milyon, Beşiktaş'a veriliyordu. Galatasaray, 10 milyon alacak diye iptal ettirmeye çalıştılar. Galatasaray'ın peşinde çok firma var.