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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü! | Son dakika haberleri

        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!

        Denizli'de tam bir vahşet yaşandı. Olayda Coşkun Söylemez adlı polis memuru, karısı Nazlı Söylemez ve 2 ila 7 yaşlarındaki iki çocuğunu tabancayla öldürdü. Korkunç olayda katil zanlısı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:31
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        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru Coşkun Söylemez, karısı Nazlı Söylemez ile 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

        AA'da yer alan habere göre kentte dört katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ekipler, Coşkun Söylemez'in, karısı Nazlı ile çocukları Duru ve Yağız Söylemez'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

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        Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Coşkun Söylemez'in Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

        UYURKEN BAŞLARINA ATEŞ ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre de çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez’in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu.

        Silah sesini duyan kayınvalidesi, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

        Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

        Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez’in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.

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