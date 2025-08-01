Kamu işçilerine son teklif
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın dün akşam gerçekleştirdiği dört saatlik görüşme sonrası yeni teklif sunuldu. Teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikalar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14'e çıkmış olacağını belirtti. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi için dün akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında yapılan 4 saatlik görüşme sonrası yeni teklif sunuldu.
Teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikacılar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14’e çıkmış olacağını söyledi.