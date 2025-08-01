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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu işçilerine son teklif - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu işçilerine son teklif

        Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın dün akşam gerçekleştirdiği dört saatlik görüşme sonrası yeni teklif sunuldu. Teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikalar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14'e çıkmış olacağını belirtti. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 01.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:44
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        Kamu işçilerine son teklif
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        Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi için dün akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında yapılan 4 saatlik görüşme sonrası yeni teklif sunuldu.

        Teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikacılar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14’e çıkmış olacağını söyledi.

        İşçi sendikalarına sunulan son teklif şöyle:

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