Kamu işçilerine son teklif

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi için dün akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında yapılan 4 saatlik görüşme sonrası yeni teklif sunuldu.

Teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikacılar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14’e çıkmış olacağını söyledi.

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İşçi sendikalarına sunulan son teklif şöyle: