Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına en az 120 milyon Euro (yaklaşık 5.7 milyar TL) girecek.

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Öte yandan Fenerbahçe, Chobani ile imzalanan stadyum ve forma sponsorluğu sözleşmesi özelinde bir gala düzenlendi. Organizasyona Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Chobani yöneticilerinin yanı sıra iş, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Başkanımız Ali Y. Koç: “Bu iki markanın el sıkışması aslında bir ortak değerin altını çizmektedir. Sadece başarıya değil, anlamlı başarıya yatırım yapmak.“ pic.twitter.com/0Q2agczibM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 1, 2025

Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasıyla ilgili barkovizyon gösteriminin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya birer konuşma yaptı.

Gala gecesinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu açıklamayı yaptı; “Sayın Murat Ülker ve Ülker Grubu’na, her daim bizlerle omuz omuza yürüdüğü, çok verimli ve etkin bir iş birliğini test ettiği için canıgönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki Fenerbahçeliler. Sadece stat sponsorluğu değil, pek çok konuda Fenerbahçemize canıgönülden aynı Hamdi Ulukaya’da olduğu gibi saf duygularla destek vermektedirler. Chobani ve Fenerbahçemiz arasında yapılan anlaşma Türkiye’de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek montanlı stratejik iş birliklerinden biridir. Gururla söyleyebiliyoruz ki bu anlaşma Avrupa’nın da stat sponsorlukları konusunda en yüksek montanlı anlaşmalarından biri olup bizim için çok kısa bir sürede ikinci rekor sponsorluk açıklamamıza vesile oldu. İlk sponsorluğumuzu ekipman veya teknik sponsorluk denen Adidas’la yaptığımız 5 yılı kapsayan ve tüm kadın-erkek altyapı dahil takımlarımızı kapsayan anlaşmamızdı. Bu sponsorluk anlaşmamız da kendi alanında ülkemiz için rekor bir anlaşma oldu." REKLAM "SADECE BAŞARIYA DEĞİL ANLAMLI BAŞARIYA YATIRIM YAPMAK" "Bu sadece büyüklüğüyle, stratejikliğiyle değil, değer ortaklığına ve yarının inşasına duyulan bir güvenin ifadesi, simgesidir. Biz biliyoruz ki, büyük işler sadece büyük bütçelerle değil; güvenle, inançla, hedef birliğiyle yürümekten kaynaklanır. Fenerbahçe ve Chobani, ikisi de kendi alanlarında öncü, etkili, itibarlı ve sorumluluk sahibi iki gücü, markayı göstermektedir. Bu iki markanın bugün burada el sıkışması aslında bir ortak değerin altını çizmektedir; sadece başarıya değil, anlamlı başarıya yatırım yapmak. Fenerbahçe’ye duyduğu aidiyet, Türkiye’ye duyduğu bağlılık ve dünyaya açılan bu gönül köprüsü bu anlaşmanın ardındaki en büyük itici güçtür. Dolayısıyla Sayın Hamdi Ulukaya’ya ve değerli ekibine samimi ve içten desteği için şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunuyorum." "UEFA TURNUVALARINDA DA CHOBANI İSMİNİ TAŞIYACAĞIZ" "Bu çılgın fikri kendilerine sunduk. Çok çabuk kucakladı, değerlendirdi. Ekibine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Son derece yapıcı bir şekilde Genel Sekreterimiz ve pazarlama departmanımızla konuyu geliştirdiler ve bugüne geldik. Yetmedi. Hamdi Bey hızını alamadı. Formamızı da istiyordu ama forma sponsorumuz vardı. Ve biz bu sene Avrupa’daki formamızda Chobani’yi taşıyacağız. Otokoç Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası’nda, Avrupa, UEFA turnuvalarında da Chobani ismini taşıyacağız. Milyonlarca Fenerbahçeli adına, şahsım ve Yönetim Kurulum adına ve Türk sporu adına size ve ekibinize şükranlarımı iletiyorum, canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki Fenerbahçelisiniz.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN KISA SÜRE İÇİNDE ÇIKACAĞIZ" "Bu anlaşmayı kırdırıp aynen 2014’te olduğu gibi anlaşmadan hemen yarın çıkabilirdik. Ama biz bizden sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için biz her sene bu bedeli alacağız. Yani bunu kırdırmayacağız geçen anlaşmada olduğu gibi. Ama Bankalar Birliği’nden çıkmamıza da ramak kaldı. 340 küsürlerden 69 milyon Euro’ya indirebildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız. Niye çıkmamız önemli? Zira son 3 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü’nün her bir her bir kuruş gelirinin -netten değil, brütten- %50’si bankalara kalmaktadır. Ve yayın gelirlerinin 4’te 1’e indiği ekonomik koşullarda kurların, faizlerin malûm hali, futbolcu vergilerinin 15’ten %40’a çıktığı, arada bir de pandeminin girdiği bununla beraber ülkedeki ekonomik koşulları bir araya getirdiğimizde bir de üstüne %50 gelirimizin bankalara kaldığı bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkarmak, takım değerimizi 75 milyon Euro’lardan 240 milyon Euro’lara çıkarmak takdir edersiniz ki kolay bir konu değil. Bunu yapmamızı sağlayan da hem yöneticilerimizin fedakarlığı ama çok daha önemlisi sponsorlarımızın Fenerbahçe’ye olan inancı, sevdası ve bonkörlüğüdür. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." REKLAM KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ "Hamdi Bey’in sosyal sorumluluk hassasiyeti ve Fenerbahçe’nin bir spor kulübünden fazlası olarak Türkiye’nin konularına hassasiyetle yaklaşması, inşallah pek çok kız çocuğumuza da büyük faydalar sağlayacaktır. Bu iş birliğimizin en önemli unsurlarından biri de Fenerbahçe ve Chobani olarak beraber karar vereceğimiz, herhalde tahmin ediyorum kız çocuklarına yönelik olacak bir sosyal sorumluluk projesine 1 milyon dolar her sene aktarılacaktır. Spor dışında ülkemizin ihtiyaçları, hassasiyetleri konusunda sadece Fenerbahçe için değil tüm Türk halkı için hiç çekinmeden inandığı değerler ve ilkeler doğrultusunda pozisyon alabilecek bir kulüp olduğumuzu biz defalarca gösterdik. Dolayısıyla Hamdi Bey’in sosyal sorumluluk hassasiyeti ve Fenerbahçe’nin bir spor kulübünden fazlası olarak Türkiye’nin konularına hassasiyetle yaklaşması, inşallah pek çok kız çocuğumuza da büyük faydalar sağlayacaktır. Fenerbahçe global bir marka olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Fenerbahçemiz artık sahada sadece değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyoner iş birliklerinde de Türkiye’nin öncü bir spor kulübüdür." HAMDİ ULUKAYA: FENERBAHÇE BENİ TEKRAR KÖKLERİME BAĞLADI "Fenerbahçe Spor Kulübü, beni evime getirdi, tekrar köklerime bağladı. Sizinle bir arada olmaktan dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu süreci başlatan, yürüten ve başarıyla tamamlayan Başkan Ali Koç’a özellikle teşekkür ederim. Ayrıca Türkiye’nin en parlak yöneticilerinden biri olarak gördüğüm Sayın Burak Bey, üstün pazarlık yetenekleriyle Chobani ekibimizdeki tüm yöneticiler üzerinde derin bir etki bıraktı."

"BU ÜLKEDE ÇOK DAHA BÜYÜK HEDEFLERİN HAYATA GEÇEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ" "Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, tamamen güvene dayalı bir iş birliğinin ürünü. Zaten en değerli yolculuklar da böyle başlar; önce gönülden bir bağ kurulur, ardından samimi bir iletişim gelişir ve sonunda ortaya güçlü bir iş birliği çıkar. Bu kadim ve eşsiz şehirde iki markanın bir araya gelmesi, çoğu zaman imkânsız görülen bir birlikteliği ifade etmektedir. Ancak bugün burada, iki güçlü markanın ortak paydada buluşmasına tanıklık ediyoruz. Bu iş birliği gerçekleşebiliyorsa, bu ülkede çok daha büyük hedeflerin de hayata geçebileceğine inanıyoruz." Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya: “En güzel yolculuklar böyle olur. Önce yürekte halledersiniz. Sonra iş güç çıkar gelir.” pic.twitter.com/qZxxoYIXgH — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 1, 2025 "BİZLER AYNI HEYECANI, AYNI TUTKUYU PAYLAŞIYORUZ" "Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, öncelikli amacımız Fenerbahçe’ye destek olmaktır. Benim Fenerbahçe ile bağım çocukluk yıllarıma, yaylada radyonun başında dinlediğim o unutulmaz Bordeaux açına kadar uzanır. 3-2 kazandığımız o karşılaşmada sevinç çığlıklarımız vadilere yayılmış, ırmaklar bile coşkumuzu duymuştu. Tüm Fenerbahçe taraftarlarının ortak bir duygusu vardır; bizler aynı heyecanı, aynı tutkuyu paylaşırız. Amerika’da geçirdiğim 30 yıl boyunca ailemi, memleketimin havasını, türkülerini, bayramlarını özledim. Ancak en çok özlediğim şeylerden biri Fenerbahçe oldu: renkleri, maçları ve yaşattığı eşsiz duygular.

"FENERBAHÇE BENİ EVİME TAŞIMIŞTIR" "Beni ülkeme en güçlü şekilde bağlayan unsurlardan biri Fenerbahçe’dir. Fenerbahçe Spor Kulübü, bana köklerimi yeniden hatırlatmış, beni evime taşımıştır. Vatan sevgisiyle yanan biri olarak, en büyük arzum ülkemizin potansiyelini dünyaya taşımak, insanımızı kucaklamak ve bu değerleri iş birlikleriyle güçlendirmektir. Fenerbahçe gibi köklü camialar, bu ülkenin en kıymetli değerlerindendir. Onları yıpratacak değil, koruyacak adımlar atmamız gerekir. Bir maçı izledikten sonra çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek, aslında bu camianın ne ifade ettiğini anlamak için yeterlidir. Dün Başkanımıza sevgiyle seslenen o çocukların heyecanı, bir zamanlar bizlerin de heyecanıydı. Eğer bugün bir başarım varsa, bunun içinde Fenerbahçe’nin bana kazandırdığı büyük bir tutku ve ilham mutlaka vardır." Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya: İnşallah bu birliktelik şans getirir, güzel bir sinerji yaratır ve bizler daima birlik içinde takımımızı destekleriz Bugün, benim için gurur ve onur dolu bir gün. Bu fırsatı bana verdiğiniz için Sayın Başkan’a ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na teşekkür ederim. Biz, Fenerbahçe’nin ve bu camianın hizmetindeyiz. Canı gönülden inanıyorum ki bu takımın ve bu renklerin yalnızca Avrupa’da değil, dünyanın dört bir yanında tanınacağı günler çok yakında gelecek. Fenerbahçe, yönetimi, taraftarı ve milletimizle birlikte uluslararası platformlarda yer aldığında, gençlerimiz de bu başarıların parçası olacak. İşte o günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bu birliktelik şans getirir, güzel bir sinerji yaratır ve bizler daima birlik içinde takımımızı destekleriz.

Ben, eşim, ailem ve tüm Chobani ailesi olarak fırsat buldukça Fenerbahçe maçlarında olacağız. Ancak bu iş birliği, Sayın Ali Koç’un da ifade ettiği gibi, yalnızca stada ya da formaya isim yazdırmanın çok ötesinde. Daha derin, daha kapsamlı bir yol arkadaşlığından söz ediyoruz. Biz, çocuklarımıza, kızlarımıza ve ihtiyacı olan herkese el uzatmayı hedefliyoruz. Artık bir ayağım Türkiye’de. Bu milletin, çocukların ve gençlerin geleceğine katkı sunabildiğim ölçüde mutlu oluyorum. Ülkemin ve milletimin daima hizmetindeyim. Sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. En büyük Fenerbahçe!” şeklinde konuştu. Gala, hatıra fotoğrafı çekimin ardından sona erdi. TOPLAM 120 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına en az 120 milyon Euro (yaklaşık 5.7 milyar TL) girecek. Yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma detaylarına göre; 2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. 2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir." Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir Haberi Görüntüle Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması! Haberi Görüntüle Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği! Haberi Görüntüle Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir? Haberi Görüntüle F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı! Haberi Görüntüle