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        Haberler Magazin NBA yıldızı Dillon Brooks, 360 bin TL hesap ödedi - Magazin haberleri

        NBA yıldızı Dillon Brooks, 360 bin TL hesap ödedi

        NBA yıldızı Dillon Brooks Bodrum'da coştu. Brooks'un coşma bedeli 360 Bin TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:21
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        360 bin TL hesap ödedi
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        NBA takımı Phoenix Suns'da oynayan Kanadalı basketbolcu Dillon Brooks, yaz tatilinde tercihini Türkiye’den yana kullandı. Tatil rotasını Bodrum’a çeviren başarılı basketbolcu, Yalıkavak Marina’daki bir restoranda görüntülendi.

        Gece boyunca eğlencenin dozunu artıran Dillon Brooks, Yunan kültürünün vazgeçilmezi olan tabak kırma ritüeline de katıldı.

        Dillon Brooks, 360 bin TL (8.875 Dolar) hesap ödedi.

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        #Dillon Brooks
        #NBA
        #BODRUM
        #tatil

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