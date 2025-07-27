NBA yıldızı Dillon Brooks, 360 bin TL hesap ödedi
NBA yıldızı Dillon Brooks Bodrum'da coştu. Brooks'un coşma bedeli 360 Bin TL oldu
Giriş: 27.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:21
NBA takımı Phoenix Suns'da oynayan Kanadalı basketbolcu Dillon Brooks, yaz tatilinde tercihini Türkiye’den yana kullandı. Tatil rotasını Bodrum’a çeviren başarılı basketbolcu, Yalıkavak Marina’daki bir restoranda görüntülendi.
Gece boyunca eğlencenin dozunu artıran Dillon Brooks, Yunan kültürünün vazgeçilmezi olan tabak kırma ritüeline de katıldı.
Dillon Brooks, 360 bin TL (8.875 Dolar) hesap ödedi.
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