Bütün dünyayı birbirine bağlayan üç harf: İnternetin temeli "www" nasıl ortaya çıktı? Ne anlama geliyor?

FİKİRDEN GERÇEĞE: BERNERS-LEE’NİN VİZYONU

1980’lerin sonlarında internet zaten vardı ancak dağınık yapıdaydı. Bilgiler farklı sistemlerde saklanıyor ve erişim için her sisteme özel bir yazılım gerekiyordu.

Berners-Lee, hiperlink mantığıyla çalışan, herkesin herhangi bir bilgisayardan erişebileceği bir ağ fikri geliştirdi. Bu fikir, web sayfalarını birbirine bağlayan ve bilgiye erişimi kolaylaştıran HTML dilini, bilgileri bulmaya yarayan URL sistemini ve sayfaları görüntüleyen ilk tarayıcıyı beraberinde getirdi.