Bütün dünyayı birbirine bağlayan üç harf: İnternetin temeli "www" nasıl ortaya çıktı? Ne anlama geliyor?
Bugün internete girdiğimizde farkında bile olmadan yazdığımız üç harf, aslında modern dünyanın en büyük buluşlarından birinin simgesi. "www", yani World Wide Web, Tim Berners-Lee'nin vizyonuyla hayat buldu ve bilgiye erişimi sınır tanımaz hale getirdi. Peki bu üç harfin ardında nasıl bir hikâye yatıyor?
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Bundan yalnızca 35 yıl önce, internet hayatımızda henüz yeni yeni yer buluyordu. Fakat 1989’da geliştirilen üç harf, tüm dünyayı birbirine bağlayan devrim niteliğinde bir dönüşüm başlattı: “www”. İnternetin temel taşlarından biri olan World Wide Web’in hikâyesi, yalnızca teknolojiyi değil, insanlığın iletişim şeklini de değiştirdi. İşte detaylar!
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İNTERNETİN DOĞUŞUNDA WWW’NİN ROLÜ
Bugün internetin kapısını araladığımızda karşımıza çıkan ilk şey genellikle “www” olur. İngilizce “World Wide Web” ifadesinin kısaltması olan bu üç harf, tüm dünyayı tek bir dijital ağda buluşturan devrim niteliğinde bir fikrin simgesi.
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WWW, 1989 yılında CERN’de çalışan İngiliz bilgisayar bilimci Tim Berners-Lee tarafından geliştirildi. Amacı, bilim insanlarının farklı bilgisayar sistemlerinde depolanan bilgileri kolayca paylaşmasını sağlamaktı.
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FİKİRDEN GERÇEĞE: BERNERS-LEE’NİN VİZYONU
1980’lerin sonlarında internet zaten vardı ancak dağınık yapıdaydı. Bilgiler farklı sistemlerde saklanıyor ve erişim için her sisteme özel bir yazılım gerekiyordu.
Berners-Lee, hiperlink mantığıyla çalışan, herkesin herhangi bir bilgisayardan erişebileceği bir ağ fikri geliştirdi. Bu fikir, web sayfalarını birbirine bağlayan ve bilgiye erişimi kolaylaştıran HTML dilini, bilgileri bulmaya yarayan URL sistemini ve sayfaları görüntüleyen ilk tarayıcıyı beraberinde getirdi.
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İLK WEB SİTESİ VE WWW’NİN YAYILIŞI
6 Ağustos 1991’de tarihin ilk web sitesi yayına girdi. Bu site, WWW’nin nasıl çalıştığını ve kullanıcıların kendi sayfalarını nasıl oluşturabileceğini anlatıyordu.
İlk başta yalnızca akademik çevrede kullanılan web, kısa sürede ticari ve kişisel kullanım için de yaygınlaştı. 1993’te Mosaic adlı tarayıcının geliştirilmesiyle birlikte web, kitleler tarafından kullanılabilir hale geldi.
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WWW’NİN DÜNYAYI DEĞİŞTİREN GÜCÜ
WWW, bilgiye erişim, iletişim ve ticaret biçimlerimizi kökten değiştirdi. Artık yalnızca bilim insanları değil, herkes internet üzerinden bilgi paylaşabiliyor, alışveriş yapabiliyor, haber alabiliyor ve iletişim kurabiliyor. Bugün “www”, dijital çağın en önemli sembollerinden biri haline geldi.
Kaynak: Google Arts and Culture, Home
Fotoğraf kaynak: IStock
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