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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de su alarmı! Kısmi kesintiler uygulanacak | Son dakika haberleri

        İzmir'de su alarmı! Kısmi kesintiler uygulanacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 23:19 Güncelleme: 01.08.2025 - 23:19
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        İzmir'de su alarmı! Kısmi kesintiler uygulanacak
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        Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada, içme suyu kaynaklarındaki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

        TAHTALI BARAJINDA REZERV KRİTİK SEVİYEDE

        Kentte içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu dile getirilen açıklamada, yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığının tespit edildiği vurgulandı.

        İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi.

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        6 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN KISMI KESİNTİLER UYGULANACAK

        Bu kapsamda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

        Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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