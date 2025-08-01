Gazze'de yaşanan insani felaket dış basında

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze'deki insani felaket gün geçtikçe derinleşiyor.

Yardım almak için sıraya giren insanlara ateş açılırken, dünya basını da Gazze'deki açlık felaketini manşetlerine taşımaya devam ediyor.

REKLAM advertisement1

Time Dergisi'nin ağustos kapağında Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çekildi.

Söz konusu kapağı X üzerinden paylaşan Time "Çocuklar açlık yaşıyorsa, düşman açlıktır." ifadesine yer verdi.

Time Dergisi'nin yanı sıra, dünya basınından birçok gazete de Gazze'de yaşanan insanlık dramını gündemin ana konusu olarak tutmayı sürdürüyor.

İngiliz Guardian gazetesi de Gazze'deki açlık felaketini manşetine taşıyarak "İsrail Gazze'de açlığa nasıl yol açtı?" sorusunu sordu.

Gazze'deki felakete dikkat çeken bir diğer İngiliz gazetesi ise Daily Mirror oldu. Gazete, 22 Temmuz'da Gazze'ye yer vererek "Artık bu dehşete son verin" çağrısında bulundu.

REKLAM

İngiliz basını ile birlikte ABD basınından da Gazze'ye yönelik hassasiyetler beliriyor.

New York Times (NYT), 25 Temmuz günündeki başlığında "Genç, yaşlı, hasta Gazze'de açlıktan ölüyor: Hiçbir şey yok." ifadelerine yer vererek Gazze'deki açlığın bütün nüfusu etkilediğini vurguladı. İsrail basınından Haaretz ise, Birleşmiş Milletler raporunu işaret ederek Gazze'de açlık yaşandığını belirtti.