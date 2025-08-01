Adana'da uçak kazası: 2 yaralı
Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağın enkazında, ekipler inceleme yaptı. Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra narenciye bahçesine düştü. Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Adana'da özel bir havacılık şirketine ait ultralight tipi eğitim uçağı, kaza- kırıma uğradı.
Ağır yaralanan pilot Burak Yürekli (39) ve uçaktaki Şeyda Doğan, hastaneye kaldırıldı.
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza- kırıma uğradı.
Kazada, pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.