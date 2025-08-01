Beşiktaş için flaş iddia: Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'da!
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'nin menajerini İstanbul'a getirdiği iddia edildi.
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UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda...
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Kanat bölgesine öncelik veren siyah-beyazlılar için İtalya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.
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Haberde Beşiktaş'ın Milan'a teklifte bulunduğu ancak İtalyan ekibnin bu teklifi yetersiz bulduğu kaydedildi.
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Siyah-beyazlıların, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından Milan'a yeni bir teklif yapabileceği ancak şu anda tarafların anlaşma şansının düşük olduğu belirtildi.
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2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.
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Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Samuel Chukwueze, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Chukwueze'nin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.