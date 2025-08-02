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        Haberler Dünya Lavrov: Almanya 4. Reich'a dönüşüyor | Dış Haberler

        Lavrov: Almanya 4. Reich'a dönüşüyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Almanya'nın savunmayla ilgili yeni politikalarına dikkat çekerek "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 00:35 Güncelleme: 02.08.2025 - 00:44
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        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın yeni savunma politikalarına dair açıklamalarda bulundu.

        TASS'ın haberine göre; Rossiiskaya Gazeta için bir yazı kaleme alan Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Almanya'yı yeniden silahlandırma çağrısında bulunduğunu ve zorunlu askerliği geri getirmeyi düşündüğünü belirtti.

        Merz'in Alman ordusunu (Bundeswehr) Avrupa'daki en büyük konvansiyonel ordu yapmayı hedeflediğini dile getiren Lavrov "Bu akıllara tarihi olayları getiriyor. Mevcut liderleriyle birlikte, Almanya ve Avrupa'nın geri kalanı 4. Reich'a dönüşüyor." dedi.

        Lavrov, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, olası bir savaşta Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğuna ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlattı.

        Pistorius, Financial Times'a verdiği röportajda, Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye saldırması durumunda Alman askerlerinin, Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

        "Reich", terminolojik olarak Alman topraklarında kurulan devletleri ya da rejimleri temsil ediyor. 2. Reich, Otto Von Bismarck'ın öncülüğünde kurulan Alman İmparatorluğu'nu temsil ederken, 3. Reich Nazilerin iktidarda olduğu 1933-1945 arası dönemi temsilen kullanılıyor.

        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
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