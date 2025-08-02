Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

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Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

DANA İSPANYOL SALAMDA DOMUZ ETİ ÇIKTI

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 40 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne ise 13 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 11 ürün daha eklendi.

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Bazı ürünlerde tek tırnaklı eti, kanatlı eti, sakatat, bitkisel yağ, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, ve ilaç etken maddeleri bulunduğu belirlenirken listede en dikkat çeken ise salamda domuz eti çıkması oldu. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Bifet" markalı "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği listesi:

#resim#1281079#

Aynı değeri taşımayan madde eklenen Liste: