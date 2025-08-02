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        Haberler Bilgi Yaşam Sıcaklık artınca tehlike de artıyor: Su şişesindeki sessiz düşmanlar

        Bir yudum sağlık mı, zehir mi? Arabada bırakılan su şişeleri hakkında bilmeniz gerekenler

        Su içmek sağlıklıdır, evet. Ama aracınızda saatlerce güneş altında beklemiş bir şişeden içiyorsanız, düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir. İşte bilimin söyledikleri...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:30
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        Arabada unutulan su sağlığınızı nasıl tehdit ediyor?
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        Çoğumuzun yaptığı yaygın ama tehlikeli bir alışkanlık: Arabada su şişesi bırakmak. Ancak o masum şişe, zamanla bakteri yuvasına ve kimyasal bombaya dönüşebilir.

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        SU ŞİŞELERİ: KOLAYLIK MI, TEHLİKE Mİ?

        İster işe yetişmeye çalışıyor olun, ister bir doğa yürüyüşüne çıkıyor, çoğumuz dışarı çıkmadan önce yanımıza bir su şişesi alırız. Hareket halindeyken su tüketmenin pratik bir yolu olan bu şişeler, enerjimizi korumamıza yardımcı olur. Ancak çoğu zaman, bu şişeleri bir köşeye bırakıp unuturuz. Özellikle araçta unutulan su şişeleri, günlerce hatta haftalarca orada kalabilir. Sonra bir gün susuz kaldığımızda, farkında olmadan o terk edilmiş şişeye uzanırız. İşte bu noktada, farkında olmadan sağlığımızı riske atıyor olabiliriz.

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        PLASTİK ŞİŞELERİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

        Su depolamak için en sık tercih edilen kaplar plastik şişelerdir. Çevreye verdiği zararın yanı sıra, bu şişeler sağlığımız için de pek uygun değildir. Plastik şişeler genellikle PET (polietilen tereftalat) adı verilen bir polimerden yapılır. Bu madde, petrol türevlerinden elde edilir ve kimyasal yapısı gereği suya bazı zararlı bileşenler sızdırabilir. Özellikle yaz aylarında sıcaklık arttıkça, bu risk daha da yükselir.

        BPA: GÖRÜNMEYEN TEHDİT

        1950’lerden bu yana bazı plastik ürünlerin üretiminde kullanılan Bisfenol A (BPA), yüksek sıcaklıkta şişeden suya geçebilir. Mikroplastiklerle birlikte vücuda alınan BPA; hormonal dengesizlik, sindirim sorunları ve uzun vadede kansere kadar uzanan sağlık problemleriyle ilişkilendirilmiştir. Mayo Clinic’in de belirttiği gibi, BPA özellikle bebekler, çocuklar ve fetüsler için ciddi riskler taşır. Ayrıca yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalıklarıyla da bağlantısı olduğu düşünülmektedir.

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        Sıcak bir yaz gününde araç içi sıcaklığı yarım saat içinde 45°C’ye kadar çıkabilir. Bu da şişedeki BPA’nın hızla suya geçmesine neden olur. FDA, düşük seviyelerde BPA'nın zararlı olmadığını belirtse de, uzmanlar bu kimyasaldan mümkün olduğunca uzak durulmasını önermektedir.

        AÇILMIŞ ŞİŞELERDE BAKTERİ RİSKİ

        Arabada bırakılmış açılmış bir su şişesi söz konusu olduğunda, tehlike sadece BPA ile sınırlı değildir. Ağızda bulunan yaklaşık 6 milyar bakterinin bir kısmı, su içildiğinde şişeye bulaşır. Bu bakteriler, 4°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda hızla çoğalır. Özellikle yaz sıcaklarında araçta bırakılan bir şişe, bakteri üremesi için ideal bir ortam haline gelir. Bu durum, mide ve bağırsak enfeksiyonlarından ileri düzeyde sağlık sorunlarına kadar birçok probleme yol açabilir.

        AÇILMAMIŞ ŞİŞELER NE KADAR GÜVENLİ?

        Eğer şişe hiç açılmamışsa, içinde bakteri oluşma riski oldukça düşüktür. Mühürlü kapak sayesinde su korunaklı kalır. Ancak bu, tamamen güvenli olduğu anlamına gelmez. Şişe BPA içeriyorsa, sıcak ortamda bu kimyasal yine suya sızabilir ve içildiğinde sağlığınızı etkileyebilir.

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        DAHA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER MÜMKÜN

        BPA maruziyetini en aza indirmek ve suyu daha sağlıklı koşullarda saklamak için uzmanlar paslanmaz çelik veya cam şişe kullanımını öneriyor. Ayrıca araçta acil durumlar için su bulundurmak istiyorsanız, bir soğutucu çanta içinde BPA içermeyen kaplarda saklamanız daha güvenli olacaktır.

        Sıcak yaz günlerinde, susuz kalmamak için su taşımak elbette önemlidir. Ancak bunu yaparken kullandığımız malzemelerin sağlığımız üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurmalıyız. Plastik su şişeleri, kısa vadede pratik görünse de uzun vadede hem çevreye hem de sağlığımıza zarar verebilir. Küçük alışkanlık değişiklikleriyle bu riskleri azaltmak mümkün.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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