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        Haberler Yaşam Odunluk olarak kullanılıyordu, 600 yıllık ibadethane çıktı!

        Nevşehir'de temizlenen odunluğun 6 asırlık ibadethane olduğu ortaya çıktı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde, bir vatandaşın kullandığı kayadan oyma odunlukta temizlik çalışması yaptıran sanat tarihi uzmanları, Türk-İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirilen 600 yıllık bir ibadethane keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:12
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        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri, 16. yüzyıl eserlerinden Taşkınpaşa Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu köyde yüzey araştırması yaptı.

        Çalışmada, bir vatandaşın odunluk olarak kullandığı kayadan oyma mekanı boşaltarak temizlik çalışması yapan ekip, 6 asırlık taş işçiliği mihrabın da bulunduğu ibadethaneyi ortaya çıkardı.

        Çalışmayı yürütenlerden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, gazetecilere, ortaya çıkarılan yapıyla ilgili hiçbir literatürde bilgi bulunmadığını, Eretna Beyliği dönemine ilişkin izler taşıdığını belirtti.

        Alanın ibadethane olmasının dışında yaşam alanı izlerini de barındırdığını belirten Maraşlı, "Bu bölgede 1960'lardan beri, özellikle sanat tarihçiler tarafından deşifre edilmiş külliyenin camisi, türbesi, zaviyesi bulunuyor. Fakat bu yapıya kimse değinmiyor. 600 yıllık aslında, ilk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de bu şekilde korunmuş bir yapı. Selçuklulardan beri aşina olduğumuz, beylikler döneminde de devam eden süslemeler, malzeme ve teknik bir anlayışla yapılmış" diye konuştu.

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        Doç. Dr. Alper Altın ise çalışma sonucunun kendileri açısından heyecan verici olduğunu ifade etti.

        Yapı ve çevresindeki araştırmaların süreceğini kaydeden Altın, şöyle konuştu:

        "Bizler bunlarla ilgili araştırmalar yapıp, buranın ne amaçla kullanıldığını tespit etmeye çalışacağız. Burası bir mescit olarak kullanıldı mı, tam olarak bilmiyoruz ama en azından mihrap olduğu için işlevsel olarak burada namaz kılındığını belirtebiliriz. Ürgüp Müze Müdürü bize bir sempozyum düzenlenmişti. Orada böyle bir eserin olduğundan bahsetti. Sonrasında da Savaş hocamızın yüzey araştırmasında Mehmet amcamızı bulduk. Mehmet amcamız sağ olsun yapıyı bize açtı. Buranın içerisi görülebilir değildi, biz kendisinden rica ettik. Buranın temizlenmesini sağladılar ve bu şekilde açığa çıkmış oldu. Aslında bakir bir yer. Burada yaptığımız çalışmalarla bu yapının işlevini, süslemelerini daha açığa çıkarmayı planlıyoruz."

        63 yaşındaki ev sahibi Mehmet Ersen de küçüklük çağlarında alana gelen bazı turistlerin kendilerine camiden bahsettiklerini, ancak herhangi bir çalışmanın günümüze kadar yapılmadığını aktardı.

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        #Odunluk
        #Nevşehir
        #ibadethane
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